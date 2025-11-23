Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento

Tudo o que é compartilhado com o coração volta multiplicado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A carta dos Peixes, número 34 do baralho cigano, traz um domingo de energia leve e abundante. Ela simboliza prosperidade, harmonia e o fluxo natural da vida. É um dia ideal para se conectar com o que traz prazer e bem-estar, sem pressa e sem peso.

Os Peixes falam sobre prosperidade em todos os sentidos, não apenas financeira, mas também emocional e espiritual. No amor, a carta favorece gestos de generosidade, cumplicidade e troca verdadeira. No trabalho, mesmo em dia de descanso, podem surgir boas ideias e inspirações para novos caminhos.

Espiritualmente, os Peixes representam fé e confiança no universo. Eles lembram que tudo o que é compartilhado com o coração volta multiplicado.

Conselho do dia: relaxe e deixe a vida fluir. Os Peixes ensinam que prosperidade também é saber receber o que o mundo tem a oferecer.

Tags:

Tarot Baralho Cigano

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar

Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar
Imagem - 2 signos que podem até sofrer no começo da vida, mas se tornam imparáveis conforme envelhecem

2 signos que podem até sofrer no começo da vida, mas se tornam imparáveis conforme envelhecem

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista por aplicativo morre após ser espancado em Salvador
01

Motorista por aplicativo morre após ser espancado em Salvador

Imagem - Justiça Federal mantém penhora do Barradão após pedido do Vitória
02

Justiça Federal mantém penhora do Barradão após pedido do Vitória

Imagem - Empresário sequestrado é resgatado com as mãos amarradas em Itapuã
03

Empresário sequestrado é resgatado com as mãos amarradas em Itapuã

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista
04

Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista