Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento

Fernanda Varela
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 00:15
A carta dos Peixes, número 34 do baralho cigano, traz um domingo de energia leve e abundante. Ela simboliza prosperidade, harmonia e o fluxo natural da vida. É um dia ideal para se conectar com o que traz prazer e bem-estar, sem pressa e sem peso.
Os Peixes falam sobre prosperidade em todos os sentidos, não apenas financeira, mas também emocional e espiritual. No amor, a carta favorece gestos de generosidade, cumplicidade e troca verdadeira. No trabalho, mesmo em dia de descanso, podem surgir boas ideias e inspirações para novos caminhos.
Espiritualmente, os Peixes representam fé e confiança no universo. Eles lembram que tudo o que é compartilhado com o coração volta multiplicado.
Conselho do dia: relaxe e deixe a vida fluir. Os Peixes ensinam que prosperidade também é saber receber o que o mundo tem a oferecer.