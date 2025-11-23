TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento

Tudo o que é compartilhado com o coração volta multiplicado

Fernanda Varela

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A carta dos Peixes, número 34 do baralho cigano, traz um domingo de energia leve e abundante. Ela simboliza prosperidade, harmonia e o fluxo natural da vida. É um dia ideal para se conectar com o que traz prazer e bem-estar, sem pressa e sem peso.

Os Peixes falam sobre prosperidade em todos os sentidos, não apenas financeira, mas também emocional e espiritual. No amor, a carta favorece gestos de generosidade, cumplicidade e troca verdadeira. No trabalho, mesmo em dia de descanso, podem surgir boas ideias e inspirações para novos caminhos.

Espiritualmente, os Peixes representam fé e confiança no universo. Eles lembram que tudo o que é compartilhado com o coração volta multiplicado.