Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista

Dia de mudanças positivas, novidades e renascimento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano
Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A carta da Cegonha, número 17 do baralho cigano, anuncia transformações suaves e bem-vindas. Ela representa novidades, recomeços e ciclos que se renovam naturalmente, como quem abre a janela e deixa o ar entrar depois de um tempo de espera.

Baralho cigano

Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 13
Baralho cigano por Shutterstock

Este sábado vem com movimento e boas notícias. A Cegonha fala sobre mudanças que trazem leveza, viagens, trocas e oportunidades de começar algo do zero com mais maturidade e propósito. No trabalho, indica avanço e novas propostas. No amor, pode representar uma fase de renovação, reencontros e gestos que reacendem o entusiasmo.

Espiritualmente, a carta simboliza esperança e renascimento. Ela lembra que o universo está sempre em movimento e que a vida se encarrega de colocar cada coisa em seu lugar quando você se permite seguir o fluxo.

Conselho do dia: abrace o novo com serenidade. A Cegonha ensina que toda mudança é um convite para crescer e se reinventar.

Tags:

Tarot Baralho Cigano

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você

Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você
Imagem - Baralho Cigano alerta sobre escolhas e presságios no amor: carta O Caminho revela mudanças fortes neste sábado (22 de novembro)

Baralho Cigano alerta sobre escolhas e presságios no amor: carta O Caminho revela mudanças fortes neste sábado (22 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele
01

Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
02

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Traficante do CV é morto em operação após se gabar de matar policial
03

Traficante do CV é morto em operação após se gabar de matar policial

Imagem - Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento
04

Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento