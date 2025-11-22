TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista

Dia de mudanças positivas, novidades e renascimento

Fernanda Varela

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A carta da Cegonha, número 17 do baralho cigano, anuncia transformações suaves e bem-vindas. Ela representa novidades, recomeços e ciclos que se renovam naturalmente, como quem abre a janela e deixa o ar entrar depois de um tempo de espera.

Este sábado vem com movimento e boas notícias. A Cegonha fala sobre mudanças que trazem leveza, viagens, trocas e oportunidades de começar algo do zero com mais maturidade e propósito. No trabalho, indica avanço e novas propostas. No amor, pode representar uma fase de renovação, reencontros e gestos que reacendem o entusiasmo.

Espiritualmente, a carta simboliza esperança e renascimento. Ela lembra que o universo está sempre em movimento e que a vida se encarrega de colocar cada coisa em seu lugar quando você se permite seguir o fluxo.