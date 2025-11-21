CORRIDA CONTRA O TEMPO

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

A principal pendência esportiva é a criação de um time feminino, mas estádio também levanta questões

Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:51

Estádio José Maria de Campos Maia (Mirassol) Crédito: Divulgação

Com a classificação garantida para a Copa Libertadores, o Mirassol se vê diante de uma corrida burocrática e estrutural para não transformar o feito histórico em frustração. A equipe, que ocupa o quarto lugar do Brasileirão com 60 pontos, está garantida na fase de grupos, mas ainda não atende a duas exigências obrigatórias da Conmebol para participar do torneio.

Se o Mirassol não cumprir as exigências da Conmebol e perder a vaga, ela passa para o próximo time melhor colocado no Brasileirão - e, neste cenário, o Bahia seria um dos possíveis beneficiados, dependendo da posição final na tabela. O tricolor atualmente é o sétimo colocado.

A principal pendência esportiva é a criação de um time feminino. Desde 2018, a entidade obriga todos os clubes classificados ao torneio a manterem uma equipe na modalidade. Segundo a ESPN, o Mirassol pretende montar seu próprio departamento, sem recorrer a parcerias. É preciso correr: toda a documentação precisa ser enviada antes do início da competição.

A outra demanda envolve o Estádio José Maria de Campos Maia, o “Maião”. Apesar de sua capacidade atual - 15 mil lugares - permitir a realização de partidas da fase de grupos, o Manual de Clubes determina que confrontos de mata-mata sejam disputados em arenas com pelo menos 20 mil torcedores. Isso exigirá uma ampliação e modernização da estrutura.

Há ainda um obstáculo geográfico: a Conmebol estabelece que os jogos sejam realizados em estádios localizados a até 140 quilômetros de um aeroporto internacional. Nas condições atuais, o Mirassol precisaria atuar fora de casa. É possível que o clube do interior busque uma parceria em um estádio maior e mais central em São Paulo para mandar suas partidas.