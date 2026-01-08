LEMBRA DELE?

Ex-Bahia desperta interesse de clube europeu e pode ser comprado por valor milionário

O atacante Artur, atualmente no Botafogo, está na mira do Olympique de Marselha

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:32

Artur pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O atacante Artur, com pelo Bahia, entrou no radar do futebol europeu e pode render uma negociação milionária nesta janela de transferências. De acordo com o ge, o Olympique de Marselha, da França, apresentou uma proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50,2 milhões) ao Botafogo pelo camisa 7, e as tratativas seguem em andamento entre os clubes e o estafe do jogador. A oferta do clube francês prevê um empréstimo com obrigação de compra ao fim do vínculo, condicionada ao cumprimento de metas esportivas estabelecidas em contrato.

Recém-chegado ao comando técnico do Botafogo, Martín Anselmi indicou internamente que gostaria de contar com a permanência de Artur, considerado peça importante do elenco. Ainda assim, os valores envolvidos e o interesse do futebol europeu podem pesar na decisão final da diretoria alvinegra.

Artur chegou ao Botafogo em janeiro de 2025, após ser contratado junto ao Zenit, da Rússia, em uma negociação que custou 10 milhões de euros (R$ 61,9 milhões na cotação da época). Desde então, o atacante disputou 48 partidas, marcou oito gols e distribuiu cinco assistências, sendo um dos nomes mais utilizados na última temporada.

Revelado nas categorias de base do Ceará, Artur foi contratado pelo Palmeiras antes mesmo de estrear profissionalmente. Ainda vinculado ao clube paulista, foi emprestado para Novorizontino e Londrina até chegar ao Bahia, em 2019. No Esquadrão, viveu um dos melhores momentos da carreira: foram 55 jogos, 10 gols e nove assistências, desempenho que o colocou como um dos principais destaques da equipe naquela temporada.

Após a passagem pelo Bahia, o atacante seguiu emprestado para o Red Bull Bragantino e acabou sendo comprado em definitivo. Pelo Massa Bruta, clube que mais defendeu na carreira, Artur disputou 170 partidas entre 2020 e 2023, com 38 gols e 32 assistências, consolidando-se como um dos principais nomes do projeto esportivo da equipe paulista.