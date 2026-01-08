Acesse sua conta
Ex-Bahia desperta interesse de clube europeu e pode ser comprado por valor milionário

O atacante Artur, atualmente no Botafogo, está na mira do Olympique de Marselha

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:32

Artur pelo Bahia
Artur pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O atacante Artur, com pelo Bahia, entrou no radar do futebol europeu e pode render uma negociação milionária nesta janela de transferências. De acordo com o ge, o Olympique de Marselha, da França, apresentou uma proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50,2 milhões) ao Botafogo pelo camisa 7, e as tratativas seguem em andamento entre os clubes e o estafe do jogador. A oferta do clube francês prevê um empréstimo com obrigação de compra ao fim do vínculo, condicionada ao cumprimento de metas esportivas estabelecidas em contrato.

Recém-chegado ao comando técnico do Botafogo, Martín Anselmi indicou internamente que gostaria de contar com a permanência de Artur, considerado peça importante do elenco. Ainda assim, os valores envolvidos e o interesse do futebol europeu podem pesar na decisão final da diretoria alvinegra.

Relembre a carreira de Artur

Artur pelo Bragantino por Ari Ferreira
Artur pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Artur pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Artur pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Artur pelo Botafogo por Vítor Silva
Artur pelo Palmeiras por Cesar Greco
Artur pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 7
Artur pelo Bragantino por Ari Ferreira

Artur chegou ao Botafogo em janeiro de 2025, após ser contratado junto ao Zenit, da Rússia, em uma negociação que custou 10 milhões de euros (R$ 61,9 milhões na cotação da época). Desde então, o atacante disputou 48 partidas, marcou oito gols e distribuiu cinco assistências, sendo um dos nomes mais utilizados na última temporada.

Revelado nas categorias de base do Ceará, Artur foi contratado pelo Palmeiras antes mesmo de estrear profissionalmente. Ainda vinculado ao clube paulista, foi emprestado para Novorizontino e Londrina até chegar ao Bahia, em 2019. No Esquadrão, viveu um dos melhores momentos da carreira: foram 55 jogos, 10 gols e nove assistências, desempenho que o colocou como um dos principais destaques da equipe naquela temporada.

Após a passagem pelo Bahia, o atacante seguiu emprestado para o Red Bull Bragantino e acabou sendo comprado em definitivo. Pelo Massa Bruta, clube que mais defendeu na carreira, Artur disputou 170 partidas entre 2020 e 2023, com 38 gols e 32 assistências, consolidando-se como um dos principais nomes do projeto esportivo da equipe paulista.

Em 2023, retornou ao Palmeiras, onde fez 43 jogos, com dois gols e duas assistências, antes de ser negociado com o Zenit. No futebol russo, teve passagem breve e, no início de 2025, voltou ao Brasil para defender o Botafogo. Agora, com o interesse do Olympique de Marselha, Artur pode estar novamente a caminho do futebol europeu — desta vez, em uma negociação que pode render cifras milionárias.

