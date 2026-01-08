TRICOLOR REFORÇADO

Com sonho de Copa, dupla de gringos são apresentados oficialmente pelo Bahia

Kike Olivera e Román Gómez são os dois primeiros reforços do clube para a temporada 2026

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:39

Cristian Olivera e Román Gómez foram apresentados pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

Antes de estrear na temporada, o Bahia se movimentou no mercado da bola para reforçar o elenco comandado por Jair Ventura. Nesta quinta-feira (8), o Esquadrão apresentou seus dois primeiros novos jogadores: o atacante uruguaio Cristian Olivera, emprestado junto ao Grêmio, e o lateral direito argentino Román Gómez, comprado do Estudiantes. A dupla falou sobre sonho de Copa do Mundo e oportunidade com chegada ao Tricolor.

Contratado pelo Grêmio como um dos principais investimentos da última janela de transferências, o atacante custou US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 25,6 milhões à época). Apesar do alto investimento, a passagem pelo clube gaúcho foi marcada por insatisfação. Segundo o jogador, o ambiente encontrado no Rio Grande do Sul dificultou sua primeira passagem por um time brasileiro.

Cristian Olivera 1 de 8

"Me custou muito a adaptação no Grêmio. Também o fator confiança. Desde que pisei aqui encontrei outro ar, outro sistema que encontrei lá. Estou me sentindo em casa. E ter companheiros uruguaios que me receberam bem me ajuda muito", contou o atleta, que terá a companhia dos compatriotas Nico Acevedo e Michel Araújo.

Já treinando no CT Evaristo de Macedo, o atacante foi recebido pelo elenco e pelo técnico Rogério Ceni, que já se colocou à disposição para adequar o jogador ao sistema de jogo do clube. "A primeira vez que o vi, me abraçou, deu boas-vindas e disse que eu estaria em casa. Disse que na próxima semana vai me mandar vídeos de como joga o Bahia. Gosto muito de defender, mas muito mais de atacar. Mas eu gosto de ajudar a equipe na defesa e no ataque", revelou.

Antes de chegar ao Grêmio, Cristian Olivera defendia o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Revelado pelo Rentistas, do Uruguai, o atacante também passou por Almería, da Espanha, além de Peñarol e Boston River. Desde 2023, integra a seleção principal do Uruguai, pela qual já disputou 13 partidas, sem registrar gols ou assistências. Em ano de Copa do Mundo, a possibilidade de voltar a representar seu país na competição é uma das motivações para Kike.

"Tudo que o jogador quer é ir para a Copa do Mundo. Mas tem que trabalhar muito. Marcelo Bielsa é um treinador perfeccionista. Me ajuda muito. O primeiro objetivo aqui é ajudar o Bahia, entregar o melhor e fazer tudo o possível para que esteja no alto. Depois, a Copa do Mundo é tudo que um jogador sonha", finalizou.

Lateral hermano

Atleta com experiência na Libertadores, Román Gómez é mais um gringo que chega ao Esquadrão. Dentro do elenco Pincharrata, o defensor se destacou na Liga Argentina. Foi o atleta do elenco com mais desarmes realizados (42), o 4º com mais dribles certos (16), o 2º com mais interceptações (28), o 5º com mais cortes (43), 3º com mais duelos pelo chão ganhos (68) e o 2º com mais disputas de bola vencidas (93).

“Tenho características um pouco mais defensivas, um pouco mais aguerridas, como se diz no meu país. Eu posso agregar isso, um pouco mais de sacrifício. É um pouco do que o meu jogo representa e são as minhas características. Venho para somar, para entregar à equipe o máximo que eu puder e que seja em benefício de podermos vencer”, explicou.



Román Gómez vai reforçar o Bahia 1 de 5

Uma experiência nova esta para mim e para a minha família. É um desafio e tanto para minha vida esportiva, como a vida pessoal. Tenho a expectativa mais alta possível para buscar os objetivos. Espero que seja um bom ano para todos Román Gómez Lateral do Bahia

Natural de Quilmes, na Argentina, essa é a primeira vez na carreira que o defensor de 21 anos saiu de onde foi revelado e de seu país natal. Na última temporada, foram 26 jogos com a camisa do Estudiantes e um gol marcado. Além do torneio Clausura, o jogador foi campeão da Copa da Liga Argentina e do Trofeo de Campeones, duas vezes.