Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Vitória encanta e marca dois gols em estreia por clube estrangeiro

O jogador ainda marcou um gol olímpico que foi anulado

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 21:00

Matheus Frizzo durante passagem pelo Vitória em 2020
Matheus Frizzo durante passagem pelo Vitória em 2020 Crédito: Pietro Carpi / EC Vitória

Com uma passagem pelo Vitória, o meio-campista Matheus Frizzo começou a sua passagem pelo Suwon FC com uma estreia eletrizante. O meia foi responsável dois gols e uma assistência na vitória por 4x1 sobre o Cheongju Jikji, pela segunda divisão coreana. O jogador ainda marcou um gol olímpico que foi anulado.

Seu último clube antes de ir para a Ásia foi o Novorizontino. Lá, ele foi contratado para ser o camisa 10 e recebeu o maior salário da história do clube, mas não teve o desempenho esperado. Foram 44 jogos, sendo 33 como titular, com cinco gols marcados e quatro assistências.

Relembre a passagem de Matheus Frizzo pelo Vitória em 2020

Matheus Frizzo durante passagem pelo Vitória em 2020 por Pietro Carpi / EC Vitória
Matheus Frizzo durante passagem pelo Vitória em 2020 por Letícia Martins / EC Vitória
Matheus Frizzo durante passagem pelo Vitória em 2020 por Pietro Carpi / EC Vitória
Matheus Frizzo durante passagem pelo Vitória em 2020 por Pietro Carpi / EC Vitória
Matheus Frizzo durante passagem pelo Vitória em 2020 por Letícia Martins / EC Vitória
1 de 5
Matheus Frizzo durante passagem pelo Vitória em 2020 por Pietro Carpi / EC Vitória

O investimento foi justificado pelo desempenho do jogador em 2024, quando Frizzo se destacou pelo Coritiba na segunda divisão. Em sua temporada com mais participações diretas em gols, o meia balançou as redes em 15 oportunidades, além de contribuir com seis passes para gols.

Revelado pelo São Paulo, o jogador passou por Grêmio, Botafogo, Coritiba, entre outros clubes do futebol brasileiro. A passagem pela Toca do Leão ocorreu em 2020, quando o time estava na Série B. Apesar de sair de Salvador com apenas duas assistências em 17 partidas, o rendimento dentro de campo chamou a atenção do Fogão.

LEIA MAIS 

Cacá é apresentado e assume desafio na zaga do Vitória: 'Cheguei para somar'

Vitória renova contrato de promessas da base até 2028 após destaque no Campeonato Baiano

Ídolo e campeão pelo Vitória fecha com rival do Leão na Série A

Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos

Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória

Mais recentes

Imagem - Vitória confirma empréstimo de zagueiro contestado pela torcida

Vitória confirma empréstimo de zagueiro contestado pela torcida
Imagem - Bahia confirma retorno de zagueiro e ganha reforço em meio à crise de lesões

Bahia confirma retorno de zagueiro e ganha reforço em meio à crise de lesões
Imagem - Torcida única será mantida em Ba-Vi da final do Campeonato Baiano

Torcida única será mantida em Ba-Vi da final do Campeonato Baiano

MAIS LIDAS

Imagem - Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal
01

Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
02

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)
03

Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)

Imagem - Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral
04

Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral