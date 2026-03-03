COM O PÉ DIREITO

Ex-Vitória encanta e marca dois gols em estreia por clube estrangeiro

O jogador ainda marcou um gol olímpico que foi anulado

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 21:00

Matheus Frizzo durante passagem pelo Vitória em 2020 Crédito: Pietro Carpi / EC Vitória

Com uma passagem pelo Vitória, o meio-campista Matheus Frizzo começou a sua passagem pelo Suwon FC com uma estreia eletrizante. O meia foi responsável dois gols e uma assistência na vitória por 4x1 sobre o Cheongju Jikji, pela segunda divisão coreana. O jogador ainda marcou um gol olímpico que foi anulado.

Seu último clube antes de ir para a Ásia foi o Novorizontino. Lá, ele foi contratado para ser o camisa 10 e recebeu o maior salário da história do clube, mas não teve o desempenho esperado. Foram 44 jogos, sendo 33 como titular, com cinco gols marcados e quatro assistências.

O investimento foi justificado pelo desempenho do jogador em 2024, quando Frizzo se destacou pelo Coritiba na segunda divisão. Em sua temporada com mais participações diretas em gols, o meia balançou as redes em 15 oportunidades, além de contribuir com seis passes para gols.