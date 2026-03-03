CASOS DE VIOLÊNCIA

Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória

Clássico é disputado com torcida única desde 2018

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 05:30

Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória trabalha para pôr fim à torcida única no Ba-Vi e garantir que seus torcedores possam acompanhar de perto o time na decisão do Campeonato Baiano, marcada para este sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova. A movimentação do Leão da Barra reacendeu o debate sobre a presença das duas torcidas no estádio, levantou discussões entre tricolores e rubro-negros e já vem esquentando o clima de rivalidade para o clássico.

Desde 2018, os confrontos entre Bahia e Vitória são disputados com torcida única, medida adotada após uma série de episódios de violência envolvendo torcedores. A restrição começou a ser desenhada em 2017. No dia 9 de abril, antes de um Ba-Vi na Fonte Nova, uma briga generalizada terminou com 45 pessoas apreendidas. Após a partida, um homem morreu e outro foi baleado em meio a uma confusão no Dique do Tororó.

Diante da gravidade dos fatos, a CBF, atendendo a recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), determinou que os clássicos fossem realizados com torcida única. A medida vigorou por seis jogos, quase um ano. Em fevereiro de 2018, após avaliação considerada positiva no aspecto da segurança, o MP autorizou o retorno das duas torcidas.

A tentativa de retomada, porém, durou pouco. Em 18 de fevereiro de 2018, no Barradão, o primeiro Ba-Vi daquele ano — que chegou a ser chamado de “clássico da paz” — terminou em briga generalizada entre jogadores dentro de campo. Fora do estádio, horas antes da partida, também houve registro de confronto entre torcedores. Com os novos episódios, o MP-BA voltou a recomendar a torcida única, modelo que permanece até hoje, depois de 26 clássicos consecutivos com torcida única.

