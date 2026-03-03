Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 3 de março de 2026 às 05:30
O Vitória trabalha para pôr fim à torcida única no Ba-Vi e garantir que seus torcedores possam acompanhar de perto o time na decisão do Campeonato Baiano, marcada para este sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova. A movimentação do Leão da Barra reacendeu o debate sobre a presença das duas torcidas no estádio, levantou discussões entre tricolores e rubro-negros e já vem esquentando o clima de rivalidade para o clássico.
Desde 2018, os confrontos entre Bahia e Vitória são disputados com torcida única, medida adotada após uma série de episódios de violência envolvendo torcedores. A restrição começou a ser desenhada em 2017. No dia 9 de abril, antes de um Ba-Vi na Fonte Nova, uma briga generalizada terminou com 45 pessoas apreendidas. Após a partida, um homem morreu e outro foi baleado em meio a uma confusão no Dique do Tororó.
Diante da gravidade dos fatos, a CBF, atendendo a recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), determinou que os clássicos fossem realizados com torcida única. A medida vigorou por seis jogos, quase um ano. Em fevereiro de 2018, após avaliação considerada positiva no aspecto da segurança, o MP autorizou o retorno das duas torcidas.
A tentativa de retomada, porém, durou pouco. Em 18 de fevereiro de 2018, no Barradão, o primeiro Ba-Vi daquele ano — que chegou a ser chamado de “clássico da paz” — terminou em briga generalizada entre jogadores dentro de campo. Fora do estádio, horas antes da partida, também houve registro de confronto entre torcedores. Com os novos episódios, o MP-BA voltou a recomendar a torcida única, modelo que permanece até hoje, depois de 26 clássicos consecutivos com torcida única.
Mesmo com a restrição nos estádios, os confrontos entre integrantes de torcidas organizadas continuaram a ser registrados em Salvador. Em fevereiro de 2020, após briga generalizada entre as membros das duas torcidas no Barbalho, dois homens foram detidos. Em setembro de 2022, grupos ligados às organizadas de Bahia e Vitória brigaram no bairro de São Caetano, deixando três feridos e 53 detidos.
Em 2024 e 2025, os casos se repetiram em diferentes regiões da cidade. Em janeiro de 2024, nas proximidades da Fonte Nova, um torcedor do Bahia foi atacado por homens armados com objetos como barras de ferro e facas. Em agosto do mesmo ano, no bairro de São Marcos, um torcedor do Vitória sofreu agressões gravíssimas e precisou ser internado em UTI. Dias depois, integrantes de organizada do Bahia foram detidos por agredir um torcedor rubro-negro em Nazaré.
Em janeiro de 2025, mais de 100 integrantes da torcida organizada Os Imbatíveis, do Vitória, foram detidos após confusão em Periperi. Em março do mesmo ano, houve registro de arremesso de pedras contra veículos na Rótula do Abacaxi, no dia de um clássico. Já em janeiro de 2026, três torcedores do Bahia foram presos em flagrante, suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio contra um torcedor do Vitória, atacado por um grupo no bairro de São Marcos.