Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória

Clássico é disputado com torcida única desde 2018

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 05:30

Torcidas de Bahia e Vitória
Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória trabalha para pôr fim à torcida única no Ba-Vi e garantir que seus torcedores possam acompanhar de perto o time na decisão do Campeonato Baiano, marcada para este sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova. A movimentação do Leão da Barra reacendeu o debate sobre a presença das duas torcidas no estádio, levantou discussões entre tricolores e rubro-negros e já vem esquentando o clima de rivalidade para o clássico.

Desde 2018, os confrontos entre Bahia e Vitória são disputados com torcida única, medida adotada após uma série de episódios de violência envolvendo torcedores. A restrição começou a ser desenhada em 2017. No dia 9 de abril, antes de um Ba-Vi na Fonte Nova, uma briga generalizada terminou com 45 pessoas apreendidas. Após a partida, um homem morreu e outro foi baleado em meio a uma confusão no Dique do Tororó.

Relembre como foram as últimas partidas entre Bahia x Vitória

Vitória 0x1 Bahia - Primeira fas Baianão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada do Brasileirão 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Vitória 1x1 Bahia - Jogo de volta da final do Baianão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - jogo de ida da final do Baianão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 0x0 Vitória - primeira fase do Bainão de 2025 por Victor Ferreira I EC Vitória
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 1x1 Vitória - Jogo de volta final do Campeonato 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 3x2 Bahia - Jogo de ida final do Baianão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 2x1 Vitória - Fase de grupos da Copa do Nordeste 2024 por Thiago Caldas/EC Bahia
Vitória 3x2 Bahia - Primeira fase Baianão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 12
Vitória 0x1 Bahia - Primeira fas Baianão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO

Diante da gravidade dos fatos, a CBF, atendendo a recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), determinou que os clássicos fossem realizados com torcida única. A medida vigorou por seis jogos, quase um ano. Em fevereiro de 2018, após avaliação considerada positiva no aspecto da segurança, o MP autorizou o retorno das duas torcidas.

A tentativa de retomada, porém, durou pouco. Em 18 de fevereiro de 2018, no Barradão, o primeiro Ba-Vi daquele ano — que chegou a ser chamado de “clássico da paz” — terminou em briga generalizada entre jogadores dentro de campo. Fora do estádio, horas antes da partida, também houve registro de confronto entre torcedores. Com os novos episódios, o MP-BA voltou a recomendar a torcida única, modelo que permanece até hoje, depois de 26 clássicos consecutivos com torcida única.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols  por Divulgação
Índio marcou 8 gols  por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols  por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols  por Felipe Oliveira
 Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols  por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols  por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols  por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols  por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols  por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols  por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols  por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols  por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols  por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols  por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols  por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols  por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols  por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols  por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols  por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols  por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 55
Nonato marcou 10 gols  por Divulgação

Mesmo com a restrição nos estádios, os confrontos entre integrantes de torcidas organizadas continuaram a ser registrados em Salvador. Em fevereiro de 2020, após briga generalizada entre as membros das duas torcidas no Barbalho, dois homens foram detidos. Em setembro de 2022, grupos ligados às organizadas de Bahia e Vitória brigaram no bairro de São Caetano, deixando três feridos e 53 detidos. 

Em 2024 e 2025, os casos se repetiram em diferentes regiões da cidade. Em janeiro de 2024, nas proximidades da Fonte Nova, um torcedor do Bahia foi atacado por homens armados com objetos como barras de ferro e facas. Em agosto do mesmo ano, no bairro de São Marcos, um torcedor do Vitória sofreu agressões gravíssimas e precisou ser internado em UTIDias depois, integrantes de organizada do Bahia foram detidos por agredir um torcedor rubro-negro em Nazaré.

Bahia Vitória Torcidas Violência Ministério Público da Bahia (mp-ba) Torcidas Organizadas

