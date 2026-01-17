Homem é espancado por torcida organizada do Bahia em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 19:17
Um homem foi espancado por integrantes da torcida organizada Bamor na tarde deste sábado (17), momentos antes do jogo entre Bahia e Galícia. Três homens foram presos.
De acordo com a Polícia Militar, um grupo de integrantes da organizada atentou contra a vida de um homem na Avenida São Rafael, em Salvador.
Os três presos foram conduzidos para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Com eles, foram apreendidos duas facas, um soco inglês e um artefato explosivo de fabricação caseira. Não há informações sobre o quadro de saúde da vítima.
O Bahia venceu o Galícia na Arena Fonte Nova, por 3 a 0, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. Com nove pontos, o Esquadrão segue na liderança da competição.