VIOLÊNCIA

Homem é espancado por torcida organizada do Bahia em Salvador

Caso aconteceu momentos antes da partida entre o Tricolor de Aço e o Galícia

Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 19:17

Caso aconteceu na Avenida São Rafael Crédito: Reprodução

Um homem foi espancado por integrantes da torcida organizada Bamor na tarde deste sábado (17), momentos antes do jogo entre Bahia e Galícia. Três homens foram presos.

De acordo com a Polícia Militar, um grupo de integrantes da organizada atentou contra a vida de um homem na Avenida São Rafael, em Salvador.

Os três presos foram conduzidos para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Com eles, foram apreendidos duas facas, um soco inglês e um artefato explosivo de fabricação caseira. Não há informações sobre o quadro de saúde da vítima.