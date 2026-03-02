OLHO ROXO

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Cantora detalhou desmaio, cirurgia no Hospital Sírio-Libanês e negou especulações nas redes sociais

K Kamila Macedo

Publicado em 2 de março de 2026 às 22:36

Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para esclarecer rumores que circularam após aparecer com hematomas no rosto e passar por uma cirurgia facial. Durante uma transmissão ao vivo, a artista explicou que sofreu uma queda após um episódio de síncope vasovagal e negou qualquer tipo de agressão.

Segundo Ivete, o quadro aconteceu em Salvador, quando teve uma queda de pressão associada ao cansaço, ao ritmo intenso do Carnaval e a um quadro de virose com desidratação. Ao perder a consciência, caiu e bateu o rosto no chão, o que provocou fraturas na região do zigoma.

A cantora foi atendida inicialmente na capital baiana e, em seguida, seguiu para São Paulo, onde passou por cirurgia no Hospital Sírio-Libanês. O procedimento ocorreu no domingo pela manhã e, segundo ela, transcorreu dentro do esperado.

“Eu estou aqui no Sírio, operei domingo pela manhã. Tá tudo bem, é só isso”, afirmou durante a live, agradecendo às equipes médicas e às mensagens de apoio dos fãs.

Ivete também comentou sobre as especulações que surgiram nas redes sociais, inclusive suposições de agressão, e fez questão de afastar os boatos. “Se você vir em outro lugar outra história, outra coisa… a história real é essa que conto a vocês”, declarou.

A artista classificou o episódio como um livramento e destacou que a recuperação tem evoluído de forma positiva. Ela explicou ainda que o inchaço no rosto é consequência natural da cirurgia e afirmou que os exames realizados apresentaram resultados satisfatórios.