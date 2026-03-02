Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Cantora detalhou desmaio, cirurgia no Hospital Sírio-Libanês e negou especulações nas redes sociais

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de março de 2026 às 22:36

Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais
Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para esclarecer rumores que circularam após aparecer com hematomas no rosto e passar por uma cirurgia facial. Durante uma transmissão ao vivo, a artista explicou que sofreu uma queda após um episódio de síncope vasovagal e negou qualquer tipo de agressão.

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
1 de 11
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram

Segundo Ivete, o quadro aconteceu em Salvador, quando teve uma queda de pressão associada ao cansaço, ao ritmo intenso do Carnaval e a um quadro de virose com desidratação. Ao perder a consciência, caiu e bateu o rosto no chão, o que provocou fraturas na região do zigoma.

A cantora foi atendida inicialmente na capital baiana e, em seguida, seguiu para São Paulo, onde passou por cirurgia no Hospital Sírio-Libanês. O procedimento ocorreu no domingo pela manhã e, segundo ela, transcorreu dentro do esperado.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo recebe apoio de Daniel Cady após cirurgia: 'Foi só um grande susto'

Ivete Sangalo recebe apoio de Daniel Cady após cirurgia: 'Foi só um grande susto'

Imagem - Ivete Sangalo quebra silêncio após cirurgia delicada no rosto: ‘Poderia ter sido muito pior’

Ivete Sangalo quebra silêncio após cirurgia delicada no rosto: ‘Poderia ter sido muito pior’

Imagem - Cirurgia de Ivete Sangalo durou quase 6h e corrigiu fratura na mandíbula; entenda

Cirurgia de Ivete Sangalo durou quase 6h e corrigiu fratura na mandíbula; entenda

“Eu estou aqui no Sírio, operei domingo pela manhã. Tá tudo bem, é só isso”, afirmou durante a live, agradecendo às equipes médicas e às mensagens de apoio dos fãs.

Ivete também comentou sobre as especulações que surgiram nas redes sociais, inclusive suposições de agressão, e fez questão de afastar os boatos. “Se você vir em outro lugar outra história, outra coisa… a história real é essa que conto a vocês”, declarou.

A artista classificou o episódio como um livramento e destacou que a recuperação tem evoluído de forma positiva. Ela explicou ainda que o inchaço no rosto é consequência natural da cirurgia e afirmou que os exames realizados apresentaram resultados satisfatórios.

“Eu estou maravilhosa, estou bem assistida, estou bem, me recuperando, feliz”, concluiu.

Mais recentes

Imagem - Leandro Boneco conquista 1° apartamento do BBB 26 em dinâmica surpresa e se emociona

Leandro Boneco conquista 1° apartamento do BBB 26 em dinâmica surpresa e se emociona
Imagem - Quais são os principais sintomas do aneurisma, doença que matou Adriana Araújo aos 49 anos

Quais são os principais sintomas do aneurisma, doença que matou Adriana Araújo aos 49 anos
Imagem - Violet e Lord Anderson se casam em Bridgerton? Entenda o que acontece nos livros

Violet e Lord Anderson se casam em Bridgerton? Entenda o que acontece nos livros

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde
01

Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
02

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
03

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março
04

Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março