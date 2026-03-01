Acesse sua conta
Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Acordo coletivo proíbe trabalho em estabelecimentos do setor alimentício e lojas de material de construção

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 05:30

Supermercado
Supermercado Crédito: Agência Brasil

Quem precisou fazer compras neste domingo (1º) encontrou supermercados e hipermercados fechados nas 78 cidades do Espírito Santo. A partir de hoje, está proibido o trabalho de funcionários desses estabelecimentos aos domingos e feriados, conforme acordo coletivo firmado entre representantes do comércio e dos trabalhadores.

A decisão alcança empresas do setor alimentício, como supermercados, hipermercados, atacadistas, atacarejos, mercearias e hortifrutis. Lojas de material de construção também entram na regra - inclusive as instaladas em shoppings centers.

A mudança atinge principalmente grandes redes, que mantêm empregados com carteira assinada. Já pequenos mercados de bairro podem abrir as portas nesses dias, desde que funcionem apenas com os próprios proprietários, sem convocar funcionários.

A restrição foi definida em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) negociada entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários. O acordo acompanha a Portaria nº 3.665/2023, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que passou a vigorar neste 1º de março de 2026 após quatro adiamentos.

A norma federal determina que o funcionamento do comércio aos domingos e feriados só pode ocorrer quando houver previsão em convenção coletiva entre patrões e empregados. A única exceção são as feiras livres, que continuam autorizadas a operar sem essa exigência.

No caso capixaba, o entendimento firmado em novembro do ano passado estabeleceu o fechamento desses estabelecimentos nesses dias.

Municípios impactados

O fechamento aos domingos e feriados ocorre nos 78 municípios capixabas, entre eles Serra, Vila Velha e Vitória. Veja a lista completa:

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos

Afonso Cláudio (ES) por REprodução
Água Doce do Norte (ES) por Divulgaçao
Águia Branca (ES) por Divulgaçao
Alegre (ES) por Divulgação
Alfredo Chaves (ES) por Divulgação
Alto Rio Novo (ES) por Divulgação
Anchieta (ES) por Reprodução
Apiacá (ES) por Divulgação
Aracruz (ES) por Divulgação
Atílio Vivácqua (ES) por Reprodução
Baixo Guandu (ES) por Reprodução
Barra de São Francisco (ES) por Reprodução
Boa Esperança (ES) por Divulgacão
Bom Jesus do Norte (ES) por Divulgação
Ibitirama (ES) por Reprodução
Brejetuba (ES) por Divulgação
Cariacica (ES) por Divulgação
Castelo (ES) por Divulgação
Cachoeiro de Itapemirim (ES) por Divulgação
Colatina (ES) por Reprodução
Conceição da Barra (ES) por Divulgação
Conceição do Castelo por Divulgação
Divino de São Lourenço (ES) por Divulgação
Domingos Martins (ES) por R
Dores do Rio Preto (ES) por Reprodução
Ecoporanga (ES) por Reprodução
Fundão (ES) por Divulgação
Governador Lindenberg (ES) por Divulgação
Guaçuí (ES) por Divulgação
Guarapari (ES) por Divulgação
Ibatiba (ES) por Divulgação
Ibiraçu (ES) por Reprodução
Iconha (ES) por Divulgação
Irupi (ES) por Divulgação
Itaguaçu (ES) por Divulgação
Itapemirim (ES) por Divulgação
Itarana (ES) por Divulgação
Iúna (ES) por Divulgação
Jaguaré (ES) por Divulgação
Jerônimo Monteiro (ES) por Divulgação
João Neiva (ES) por Divulgação
Laranja da Terra (ES) por Divulgação
Linhares (ES) por Divulgação
Mantenópolis (ES) por Divulgação
Marataízes (ES) por Divulgação
Marechal Floriano (ES) por Reprodução
Marilândia (ES) por Divulgação
Mimoso do Sul (ES) por Divulgação
Montanha (ES) por Divulgação
Mucurici (ES) por Divulgação
Muniz Freire (ES) por Divulgação
Muqui (ES) por Divulgação
Nova Venécia (ES) por Divulgação
Pancas (ES) por Divulgação
Pedro Canário (ES) por Divulgação
Pinheiros (ES) por Divulgação
Piúma (ES) por Divulgação
Ponto Belo (ES) por Reprodução
Presidente Kennedy (ES) por Divulgação
Rio Bananal (ES) por Reprodução
Rio Novo do Sul (ES) por Reprodução
Santa Leopoldina (ES) por Reprodução
Santa Maria de Jetibá (ES) por Reprodução
Santa Teresa (ES) por Reprodução
São Domingos do Norte (ES) por Divulgação
São Gabriel da Palha (ES) por Reprodução
São José do Calçado (ES) por Reprodução
São Mateus (ES) por Reprodução
São Roque do Canaã (ES) por Divulgação
Serra (ES) por Reprodução
Sooretama (ES) por Divulgação
Vargem Alta (ES) por Reprodução
Venda Nova do Imigrante (ES) por Reprodução
Viana (ES) por Reprodução
Vila Pavão (ES) por Reprodução
Vila Valério (ES) por Reprodução
Vila Velha (ES) por Reprodução
Vitória (ES) por Reprodução
1 de 78
Afonso Cláudio (ES) por REprodução

Prazo definido

A regra não é definitiva. O acordo tem caráter experimental e vale até 31 de outubro de 2026. Antes disso, as entidades voltarão a negociar para decidir se a medida será mantida ou encerrada.

Tags:

Supermercado Supermercados Fecham

