Quatro apostas da Bahia faturam prêmio na Mega-Sena; confira

Carol Neves
Publicado em 1 de março de 2026 às 07:16
A Bahia teve quatro apostas premiadas com cinco acertos no concurso 2978 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (28). No total, 129 apostas em todo o país acertaram a quina e cada uma vai receber R$ 38.181,97.
As dezenas sorteadas foram: 06 - 09 - 13 - 20 - 42 - 50.
Apesar das apostas vencedoras na quina, ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (3), é de R$ 160 milhões.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Cidades da Bahia com apostas premiadas na quina
De acordo com os dados oficiais, os bilhetes vencedores no estado foram registrados nas seguintes cidades:
Capim Grosso (BA) – aposta simples, com seis números, feita em canal físico.
Guanambi (BA) – duas apostas simples, ambas com seis números, registradas via Internet Banking Caixa.
Santa Maria da Vitória (BA) – aposta simples, com seis números, realizada em unidade lotérica física.
Vitória da Conquista (BA) – bolão com duas cotas, também com seis números apostados.
Cada uma dessas apostas garantiu prêmio individual de R$ 38.181,97, com exceção do bolão de Vitória da Conquista, cujo valor total é o mesmo, mas dividido entre as duas cotas participantes.
Panorama nacional da quina
Além dos ganhadores baianos, a quina teve apostas premiadas em diversos estados. Ao todo, foram 129 bilhetes vencedores com cinco acertos em todo o Brasil.
Já na quadra, 9.449 apostas acertaram quatro dezenas e cada uma receberá R$ 859,23.
Com o prêmio principal acumulado e estimado em R$ 160 milhões, a expectativa é de aumento no número de apostas para o próximo sorteio.