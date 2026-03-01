Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quatro apostas da Bahia faturam prêmio na Mega-Sena; confira

Todas são de cidades no interior do estado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 07:16

Mega-Sena não teve acertador
Mega-Sena não teve acertador Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Bahia teve quatro apostas premiadas com cinco acertos no concurso 2978 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (28). No total, 129 apostas em todo o país acertaram a quina e cada uma vai receber R$ 38.181,97.

As dezenas sorteadas foram: 06 - 09 - 13 - 20 - 42 - 50.

Apesar das apostas vencedoras na quina, ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (3), é de R$ 160 milhões.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Cidades da Bahia com apostas premiadas na quina

De acordo com os dados oficiais, os bilhetes vencedores no estado foram registrados nas seguintes cidades:

Capim Grosso (BA) – aposta simples, com seis números, feita em canal físico.

Guanambi (BA) – duas apostas simples, ambas com seis números, registradas via Internet Banking Caixa.

Santa Maria da Vitória (BA) – aposta simples, com seis números, realizada em unidade lotérica física.

Vitória da Conquista (BA) – bolão com duas cotas, também com seis números apostados.

Cada uma dessas apostas garantiu prêmio individual de R$ 38.181,97, com exceção do bolão de Vitória da Conquista, cujo valor total é o mesmo, mas dividido entre as duas cotas participantes.

Panorama nacional da quina

Além dos ganhadores baianos, a quina teve apostas premiadas em diversos estados. Ao todo, foram 129 bilhetes vencedores com cinco acertos em todo o Brasil.

Já na quadra, 9.449 apostas acertaram quatro dezenas e cada uma receberá R$ 859,23.

Com o prêmio principal acumulado e estimado em R$ 160 milhões, a expectativa é de aumento no número de apostas para o próximo sorteio.

Tags:

Mega-sena

Mais recentes

Imagem - Governo investiga descoberta de petróleo em cidade do Nordeste

Governo investiga descoberta de petróleo em cidade do Nordeste
Imagem - 'Matei a Cibelle': ex-namorado mandou áudio para amigos após matar vendedora de joalheria

'Matei a Cibelle': ex-namorado mandou áudio para amigos após matar vendedora de joalheria
Imagem - Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1°); veja onde

Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1°); veja onde

MAIS LIDAS

Imagem - Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver
01

Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver

Imagem - Mpox volta a preocupar e Ministério da Saúde coloca oito estados em alerta máximo
02

Mpox volta a preocupar e Ministério da Saúde coloca oito estados em alerta máximo

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
03

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Imagem - Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal
04

Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal