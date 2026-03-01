SORTE

Quatro apostas da Bahia faturam prêmio na Mega-Sena; confira

Todas são de cidades no interior do estado

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 07:16

Mega-Sena não teve acertador Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Bahia teve quatro apostas premiadas com cinco acertos no concurso 2978 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (28). No total, 129 apostas em todo o país acertaram a quina e cada uma vai receber R$ 38.181,97.

As dezenas sorteadas foram: 06 - 09 - 13 - 20 - 42 - 50.

Apesar das apostas vencedoras na quina, ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (3), é de R$ 160 milhões.

Cidades da Bahia com apostas premiadas na quina

De acordo com os dados oficiais, os bilhetes vencedores no estado foram registrados nas seguintes cidades:

Capim Grosso (BA) – aposta simples, com seis números, feita em canal físico.

Guanambi (BA) – duas apostas simples, ambas com seis números, registradas via Internet Banking Caixa.

Santa Maria da Vitória (BA) – aposta simples, com seis números, realizada em unidade lotérica física.

Vitória da Conquista (BA) – bolão com duas cotas, também com seis números apostados.

Cada uma dessas apostas garantiu prêmio individual de R$ 38.181,97, com exceção do bolão de Vitória da Conquista, cujo valor total é o mesmo, mas dividido entre as duas cotas participantes.

Panorama nacional da quina

Além dos ganhadores baianos, a quina teve apostas premiadas em diversos estados. Ao todo, foram 129 bilhetes vencedores com cinco acertos em todo o Brasil.

Já na quadra, 9.449 apostas acertaram quatro dezenas e cada uma receberá R$ 859,23.