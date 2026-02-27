Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica

Alicia Dudy Muller Veiga foi condenada a três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:55

Alicia Dudy Muller Veiga
Alicia Dudy Muller Veiga Crédito: Reprodução/TV Globo

A médica Alicia Dudy Muller Veiga, formada pela Universidade de São Paulo (USP) e já ré pelo desvio de quase R$ 1 milhão do fundo de formatura de uma turma do curso de medicina, foi condenada a três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por aplicar um golpe de R$ 192,9 mil em uma casa lotérica na Zona Sul da capital paulista. A decisão foi proferida nesta quarta-feira (26) pela juíza Adriana Costa, da 32ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda.

Além da pena, a sentença também determina o pagamento de multa equivalente a um salário mínimo. Na decisão, a magistrada apontou a existência de provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. As informações são do g1 São Paulo.

O processo trata de um episódio em que, segundo denúncia do Ministério Público, Alicia teria obtido vantagem ilícita ao tentar registrar R$ 891,5 mil em apostas, efetuando o pagamento de apenas R$ 891,53 — quantia mil vezes inferior ao valor devido. Conforme a acusação, ela informou que realizaria transferências via Pix para quitar os jogos.

De acordo com o MP, quando as apostas já somavam R$ 193,8 mil, a gerente da lotérica passou a desconfiar da operação e verificou que havia apenas um agendamento de transferência, e não a compensação do valor. Questionada, a então estudante apresentou um extrato indicando uma transferência de R$ 891,50 e deixou o estabelecimento.

Leia mais

Imagem - Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena

Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena

Imagem - Pai agride companheira grávida de 7 meses, causa morte do próprio bebê e é preso

Pai agride companheira grávida de 7 meses, causa morte do próprio bebê e é preso

Imagem - Padre é condenado à prisão e terá que devolver mais de R$ 500 mil por roubo a hospital

Padre é condenado à prisão e terá que devolver mais de R$ 500 mil por roubo a hospital

As investigações apontam que, após breve discussão no local, Alicia saiu da lotérica levando cinco apostas no valor de R$ 38,7 mil cada. Em nota, a defesa informou que irá “recorrer da sentença, no prazo legal, utilizando os meios processuais cabíveis” e que, neste momento, não comentará o mérito da acusação, pois há recursos pendentes e medidas em curso em instâncias superiores que discutem supostas nulidades no processo.

Tags:

Brasil Lotéricas Usp

Mais recentes

Imagem - Disputa por cachorro é decidida em delegacia após reação do animal ao ver tutor: 'Correu e começou a fazer festa'

Disputa por cachorro é decidida em delegacia após reação do animal ao ver tutor: 'Correu e começou a fazer festa'
Imagem - Advogada e policial achados mortos foram encontrados pela mãe dela

Advogada e policial achados mortos foram encontrados pela mãe dela
Imagem - Saiba quais erros comuns levam à malha fina e podem bloquear a restituição no IR 2026

Saiba quais erros comuns levam à malha fina e podem bloquear a restituição no IR 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão
01

Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão

Imagem - Perini anuncia fechamento da loja em Salvador e encerra atividades amanhã (28)
02

Perini anuncia fechamento da loja em Salvador e encerra atividades amanhã (28)

Imagem - Parte de prédio desaba após explosão por vazamento de gás e incêndio no Stiep
03

Parte de prédio desaba após explosão por vazamento de gás e incêndio no Stiep

Imagem - Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena
04

Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena