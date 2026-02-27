SÃO PAULO

Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica

Alicia Dudy Muller Veiga foi condenada a três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto

Millena Marques

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:55

Alicia Dudy Muller Veiga Crédito: Reprodução/TV Globo

A médica Alicia Dudy Muller Veiga, formada pela Universidade de São Paulo (USP) e já ré pelo desvio de quase R$ 1 milhão do fundo de formatura de uma turma do curso de medicina, foi condenada a três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por aplicar um golpe de R$ 192,9 mil em uma casa lotérica na Zona Sul da capital paulista. A decisão foi proferida nesta quarta-feira (26) pela juíza Adriana Costa, da 32ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda.

Além da pena, a sentença também determina o pagamento de multa equivalente a um salário mínimo. Na decisão, a magistrada apontou a existência de provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. As informações são do g1 São Paulo.

O processo trata de um episódio em que, segundo denúncia do Ministério Público, Alicia teria obtido vantagem ilícita ao tentar registrar R$ 891,5 mil em apostas, efetuando o pagamento de apenas R$ 891,53 — quantia mil vezes inferior ao valor devido. Conforme a acusação, ela informou que realizaria transferências via Pix para quitar os jogos.

De acordo com o MP, quando as apostas já somavam R$ 193,8 mil, a gerente da lotérica passou a desconfiar da operação e verificou que havia apenas um agendamento de transferência, e não a compensação do valor. Questionada, a então estudante apresentou um extrato indicando uma transferência de R$ 891,50 e deixou o estabelecimento.