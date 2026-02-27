Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:55
A médica Alicia Dudy Muller Veiga, formada pela Universidade de São Paulo (USP) e já ré pelo desvio de quase R$ 1 milhão do fundo de formatura de uma turma do curso de medicina, foi condenada a três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por aplicar um golpe de R$ 192,9 mil em uma casa lotérica na Zona Sul da capital paulista. A decisão foi proferida nesta quarta-feira (26) pela juíza Adriana Costa, da 32ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda.
Além da pena, a sentença também determina o pagamento de multa equivalente a um salário mínimo. Na decisão, a magistrada apontou a existência de provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. As informações são do g1 São Paulo.
O processo trata de um episódio em que, segundo denúncia do Ministério Público, Alicia teria obtido vantagem ilícita ao tentar registrar R$ 891,5 mil em apostas, efetuando o pagamento de apenas R$ 891,53 — quantia mil vezes inferior ao valor devido. Conforme a acusação, ela informou que realizaria transferências via Pix para quitar os jogos.
De acordo com o MP, quando as apostas já somavam R$ 193,8 mil, a gerente da lotérica passou a desconfiar da operação e verificou que havia apenas um agendamento de transferência, e não a compensação do valor. Questionada, a então estudante apresentou um extrato indicando uma transferência de R$ 891,50 e deixou o estabelecimento.
As investigações apontam que, após breve discussão no local, Alicia saiu da lotérica levando cinco apostas no valor de R$ 38,7 mil cada. Em nota, a defesa informou que irá “recorrer da sentença, no prazo legal, utilizando os meios processuais cabíveis” e que, neste momento, não comentará o mérito da acusação, pois há recursos pendentes e medidas em curso em instâncias superiores que discutem supostas nulidades no processo.