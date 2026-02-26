Acesse sua conta
Pai agride companheira grávida de 7 meses, causa morte do próprio bebê e é preso

Parto foi antecipado por causa das agressões

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:09

Caso aconteceu em Santa Catarina
Caso aconteceu em Santa Catarina Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Um homem de 24 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na última quarta-feira (25) por suspeita de agredir a companheira grávida de sete meses e provocar a morte do próprio filho em Gaspar, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu no fim de janeiro. A vítima contou aos familiares que foi agredida pelo companheiro e disse que ele foi responsável pela morte do bebê. As informações são g1 Santa Catarina.

A investigação aponta que as agressões teriam antecipado o parto e resultaram na morte do bebê após o nascimento.

O delegado que está à frente do caso, Filipe Martins, informou que o suspeito poderá responder por homicídio, além do crime de lesão corporal contra a companheira.

Brasil

