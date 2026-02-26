Pai agride companheira grávida de 7 meses, causa morte do próprio bebê e é preso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:09
Um homem de 24 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na última quarta-feira (25) por suspeita de agredir a companheira grávida de sete meses e provocar a morte do próprio filho em Gaspar, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.
De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu no fim de janeiro. A vítima contou aos familiares que foi agredida pelo companheiro e disse que ele foi responsável pela morte do bebê. As informações são g1 Santa Catarina.
A investigação aponta que as agressões teriam antecipado o parto e resultaram na morte do bebê após o nascimento.
O delegado que está à frente do caso, Filipe Martins, informou que o suspeito poderá responder por homicídio, além do crime de lesão corporal contra a companheira.