Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Ator que vive o Joaquim da novela Três Graças tem a fazenda desde 1997 em Teresópolis, cercado por Mata Atlântica, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 19:00

Casa de Marcos Palmeira
Casa de Marcos Palmeira Crédito: Reprodução

Marcos Palmeira leva uma rotina bem diferente fora da TV enquanto vive o intenso Joaquim em Três Graças, personagem envolvido em conflitos, desejos e cenas que movimentam a trama. O ator escolheu uma vida rural e mantém sua principal residência em uma fazenda de 200 hectares, o equivalente a cerca de 300 campos de futebol. Ele vive na fazenda desde 1997 na localizada em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Batizado de Vale das Palmeiras, o espaço é cercado por áreas preservadas de Mata Atlântica e possui reconhecimento ambiental. A fazenda conta com certificação de Reserva Particular do Patrimônio Natural, título concedido a propriedades privadas que destinam parte de sua área à conservação permanente.

Ao longo dos anos, cerca de 20 mil espécies nativas foram plantadas na propriedade. Entre elas, estão árvores como jequitibá e pau-ferro, símbolos da biodiversidade da Mata Atlântica. A iniciativa reforça o compromisso do ator com práticas sustentáveis e com a preservação ambiental.

Mais do que moradia, a fazenda também funciona como um polo de produção orgânica. No local são produzidos leite, queijos, iogurtes, mel, café, hortaliças, pães de fermentação natural e até chocolate. Marcos Palmeira acompanha de perto a rotina do campo, circula a cavalo, cuida dos animais e costuma compartilhar momentos simples da vida rural com seus cães.

