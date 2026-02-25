Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-BBB Gizelly Bicalho questiona amizade de Babu com Prior: ‘Com condenado você pode’

Gizelly e Babu participaram juntos da edição do BBB 20

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 21:22

Babu e Gizelly Bicalho eram rivais no jogo no BBB 20
Babu e Gizelly Bicalho eram rivais no jogo no BBB 20 Crédito: Divulgação/ Reprodução

Revivendo a rivalidade do BBB 20, Gizelly Bicalho utilizou seu perfil no X (antigo Twitter) para criticar o posicionamento de Babu em relação à amizade entre Ana Paula Renault e Milena no BBB 26. Nesta quarta-feira (25), a advogada escreveu: "Amizade com condenado você pode e quer ter, né? Já a Ana Paula não pode ser amiga da tia Milena. Me poupe."

Gizelly também foi questionada por um internauta acerca da defesa que havia feito de Babu em seu perfil no TikTok. Na última quinta-feira (19), ela comentou no próprio vídeo: “Ele não é um monstro, gente. Pelo amor de Deus. Ele só saiu do grupo da Ana Paula”.

O internauta rebateu no X: “O Hadsson falou que ele nem é mais amigo do Prior, vamos trabalhar com verdades. E esses dias você tava falando bem dele, mas você prefere ir pela onda do cancelamento para ganhar em cima da desgraça dos outros”.

Em resposta, Gizelly afirmou: “Ele não tinha falado um monte de merda”.

O comentário de Gizelly faz referência direta à amizade de Babu e Felipe Prior durante a passagem de ambos pelo reality em 2020. Prior foi recentemente condenado por um estupro cometido em 2014, em São Paulo; a decisão foi proferida pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 19 de dezembro de 2025. Ao todo, o ex-BBB acumula quatro processos por estupro, dos quais dois resultaram em absolvição, um teve a condenação confirmada e outro ainda aguarda decisão.

Felipe Prior ainda aguarda o julgamento do quarto processo, referente a um suposto crime ocorrido durante uma festa universitária em Biritiba Mirim, no interior paulista, em 2018.

Para entender o que aconteceu: na manhã desta quarta-feira (25), Babu comentou com suas aliadas, Solange Couto e Chaiany, sobre a relação das rivais. "Ela só tem importância para a Ana Paula porque está aqui dentro disputando R$ 5 milhões. Tenho certeza de que Ana Paula passa por milhões de Milenas e caga e anda”, disse o Veterano.

Babu Santana (BBB 20 e 26)

Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana, do BBB 20 por Reprodução
Babu Santana por Reprodução I Redes sociais
BBB 26 - Babu Santana (Paredão) por Divulgação
1 de 12
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Leia mais

Imagem - Autora de ‘Heated Rivalry’ anuncia adiamento de livro após piora na saúde

Autora de ‘Heated Rivalry’ anuncia adiamento de livro após piora na saúde

Imagem - Equipe de Solange Couto se pronuncia sobre fala da atriz: ‘Reafirmação de sua própria origem’

Equipe de Solange Couto se pronuncia sobre fala da atriz: ‘Reafirmação de sua própria origem’

Imagem - Quem é Rafael Olarra, o argentino apontado como suposto affair de Pedro Pascal

Quem é Rafael Olarra, o argentino apontado como suposto affair de Pedro Pascal

Tags:

bbb 26 Babu Santana

Mais recentes

Imagem - Juliana Paes reage a memes com choro na apuração: 'Está indo longe demais'

Juliana Paes reage a memes com choro na apuração: 'Está indo longe demais'
Imagem - Anitta comenta sobre carreira internacional: ‘Eu fiz um investimento de artista grande’

Anitta comenta sobre carreira internacional: ‘Eu fiz um investimento de artista grande’
Imagem - Babu propõe plano contra Ana Paula e fala em ‘cavar expulsão’ no BBB 26

Babu propõe plano contra Ana Paula e fala em ‘cavar expulsão’ no BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
01

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
02

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Resultado da Quina 6961, desta quarta-feira (25)
03

Resultado da Quina 6961, desta quarta-feira (25)

Imagem - ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo
04

ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo