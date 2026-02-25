BBB 26

Ex-BBB Gizelly Bicalho questiona amizade de Babu com Prior: ‘Com condenado você pode’

Gizelly e Babu participaram juntos da edição do BBB 20

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 21:22

Babu e Gizelly Bicalho eram rivais no jogo no BBB 20 Crédito: Divulgação/ Reprodução

Revivendo a rivalidade do BBB 20, Gizelly Bicalho utilizou seu perfil no X (antigo Twitter) para criticar o posicionamento de Babu em relação à amizade entre Ana Paula Renault e Milena no BBB 26. Nesta quarta-feira (25), a advogada escreveu: "Amizade com condenado você pode e quer ter, né? Já a Ana Paula não pode ser amiga da tia Milena. Me poupe."

Amizade com condenado você pode e quer ter né?



Já Ana Paula não pode ser amiga da tia Milena. Me poupe! — Gizelly Bicalho🌪 (@gizellybicalho) February 25, 2026

Gizelly também foi questionada por um internauta acerca da defesa que havia feito de Babu em seu perfil no TikTok. Na última quinta-feira (19), ela comentou no próprio vídeo: “Ele não é um monstro, gente. Pelo amor de Deus. Ele só saiu do grupo da Ana Paula”.

O internauta rebateu no X: “O Hadsson falou que ele nem é mais amigo do Prior, vamos trabalhar com verdades. E esses dias você tava falando bem dele, mas você prefere ir pela onda do cancelamento para ganhar em cima da desgraça dos outros”.

Em resposta, Gizelly afirmou: “Ele não tinha falado um monte de merda”.

O comentário de Gizelly faz referência direta à amizade de Babu e Felipe Prior durante a passagem de ambos pelo reality em 2020. Prior foi recentemente condenado por um estupro cometido em 2014, em São Paulo; a decisão foi proferida pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 19 de dezembro de 2025. Ao todo, o ex-BBB acumula quatro processos por estupro, dos quais dois resultaram em absolvição, um teve a condenação confirmada e outro ainda aguarda decisão.

Felipe Prior ainda aguarda o julgamento do quarto processo, referente a um suposto crime ocorrido durante uma festa universitária em Biritiba Mirim, no interior paulista, em 2018.

Para entender o que aconteceu: na manhã desta quarta-feira (25), Babu comentou com suas aliadas, Solange Couto e Chaiany, sobre a relação das rivais. "Ela só tem importância para a Ana Paula porque está aqui dentro disputando R$ 5 milhões. Tenho certeza de que Ana Paula passa por milhões de Milenas e caga e anda”, disse o Veterano.