Ex-BBB Gizelly Bicalho questiona amizade de Babu com Prior: ‘Com condenado você pode’

Kamila Macedo
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 21:22
Revivendo a rivalidade do BBB 20, Gizelly Bicalho utilizou seu perfil no X (antigo Twitter) para criticar o posicionamento de Babu em relação à amizade entre Ana Paula Renault e Milena no BBB 26. Nesta quarta-feira (25), a advogada escreveu: "Amizade com condenado você pode e quer ter, né? Já a Ana Paula não pode ser amiga da tia Milena. Me poupe."
Gizelly também foi questionada por um internauta acerca da defesa que havia feito de Babu em seu perfil no TikTok. Na última quinta-feira (19), ela comentou no próprio vídeo: “Ele não é um monstro, gente. Pelo amor de Deus. Ele só saiu do grupo da Ana Paula”.
O internauta rebateu no X: “O Hadsson falou que ele nem é mais amigo do Prior, vamos trabalhar com verdades. E esses dias você tava falando bem dele, mas você prefere ir pela onda do cancelamento para ganhar em cima da desgraça dos outros”.
Em resposta, Gizelly afirmou: “Ele não tinha falado um monte de merda”.
O comentário de Gizelly faz referência direta à amizade de Babu e Felipe Prior durante a passagem de ambos pelo reality em 2020. Prior foi recentemente condenado por um estupro cometido em 2014, em São Paulo; a decisão foi proferida pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 19 de dezembro de 2025. Ao todo, o ex-BBB acumula quatro processos por estupro, dos quais dois resultaram em absolvição, um teve a condenação confirmada e outro ainda aguarda decisão.
Felipe Prior ainda aguarda o julgamento do quarto processo, referente a um suposto crime ocorrido durante uma festa universitária em Biritiba Mirim, no interior paulista, em 2018.
Para entender o que aconteceu: na manhã desta quarta-feira (25), Babu comentou com suas aliadas, Solange Couto e Chaiany, sobre a relação das rivais. "Ela só tem importância para a Ana Paula porque está aqui dentro disputando R$ 5 milhões. Tenho certeza de que Ana Paula passa por milhões de Milenas e caga e anda”, disse o Veterano.
Babu Santana (BBB 20 e 26)