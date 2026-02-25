Acesse sua conta
Quem é Rafael Olarra, o argentino apontado como suposto affair de Pedro Pascal

Rafael Olarra e o ator foram flagrados recentemente passeando em Los Angeles

  Kamila Macedo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:52

Pedro Pascal (2 de abril)
Pedro Pascal Crédito: Reprodução/Instagram

O ator chileno Pedro Pascal tem aparecido em clima de romance nas últimas semanas. O suposto affair do artista é o diretor criativo Rafael Olarra, com quem vem sendo visto constantemente desde o Valentine’s Day (Dia dos Namorados nos Estados Unidos), em 14 de fevereiro, em Nova Iorque.

Os dois também foram juntos ao cinema assistir ao filme "O Morro dos Ventos Uivantes", segundo o portal TMZ. Entre os registros mais recentes, eles também foram flagrados passeando por parques em Beverly Hills, em Los Angeles.

De acordo com o jornal argentino La Nación, Pedro e Rafael já teriam se relacionado brevemente durante o período da pandemia de Covid-19.

Esta não é a primeira vez que Olarra é visto com um astro de Hollywood. Entre 2020 e 2021, o argentino viveu um romance com Luke Evans, conhecido pelo papel de Gastón no live-action de "A Bela e a Fera" e por sua participação em "Velozes e Furiosos 6".

Natural de Buenos Aires, Rafael Olarra é formado em Cinema e iniciou sua carreira no setor criativo em 2010, como diretor de arte do Faena Group, grupo focado em hospitalidade e estilo de vida de luxo. Além disso, atua como freelancer em campanhas de moda, editoriais, publicidade e exposições, acumulando experiência em produção e desenvolvimento de imagem.

Até o momento, o romance não foi confirmado publicamente por Pascal ou Olarra.

