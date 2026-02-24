MÚSICA

Gilberto Gil canta ao lado dos netos em novo episódio do Tiny Desk Brasil

Episódio foi ao ar nesta terça-feira (24)

K Kamila Macedo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:41

Gilberto Gil no Tiny Desk Brasil ao lado dos netos, Flor e Bento Gil Crédito: Reprodução/ Youtube

Referência da música brasileira, Gilberto Gil canta ao lado dos netos, Flor e Bento Gil, na estreia da temporada de 2026 do Tiny Desk Brasil. O episódio foi ao ar nesta terça-feira (24), no canal oficial do projeto no YouTube.

No cenário característico do Tiny Desk, Gilberto e Bento assumem os violões, enquanto Flor acompanha os dois nos vocais. “É muito frequente a gente fazer isso em casa. Mas no quarto, na cama, no sofá da sala”, revelou o músico durante a gravação.

Bento, filho de Bem Gil, já integra a banda oficial do avô. Flor, filha de Bela Gil, segue carreira como cantora e lançou recentemente o álbum Cinema Love.

“É mesmo uma extensão do que a gente gosta de fazer dia a dia, juntos. O Tiny Desk é sobre experimentar novos formatos como artista. Ele está com uma turnê grande em cartaz, com muitas pessoas na banda e um repertório enorme. Uma linguagem completamente diferente do que vai acontecer aqui no programa, com dois violões apenas”, explicou Bento.

Flor reforçou a naturalidade do encontro: “É uma oportunidade de gravar músicas do meu avô que não existem nesse formato acústico, só com voz e violão. Eu e o Bento cantamos, tocamos e fazemos shows juntos. Meu avô e o Bento são do violão, eles tocam muito juntos. Então, é tudo muito natural.”

A setlist escolhida pela família inclui clássicos como Desde que o samba é samba, Se eu quiser falar com Deus e Esotérico, além do single do álbum de estreia de Flor, Choro rosa. O trio também apresentou uma versão de Tempo Rei, canção que dá nome à última grande turnê da carreira de Gil, que percorre o Brasil entre 2025 e 2026.

Segundo Bento, a escolha reflete o cotidiano da família: “É parecido com o que a gente vinha tocando na sala. Vai passando os meses e tem uma música que fica mais presente. Tem um disco dele, Gilbertos Samba, que eu gosto muito. Foi com esse disco que me apaixonei pelo violão”.