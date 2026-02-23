Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho de Herson Capri publica foto ao lado do pai após infarto: ‘Sempre juntos’

Lucas Capri utilizou as redes sociais para homenagear o ator na noite de domingo (22)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:25

Herson Capri
Herson Capri Crédito: Divulgação

Lucas Capri, filho de Herson Capri, utilizou as redes sociais para homenagear o pai com a publicação de uma foto, após a notícia de que o ator sofreu um infarto ser divulgada no último domingo (22). “Meu melhor amigo! Te amo demais. Sempre juntos”, escreveu Lucas na legenda.

Herson, de 74 anos, estava escalado para estrear a peça “A Sabedoria dos Pais”, dirigida por Miguel Falabella, na próxima quinta-feira (26). Devido a sua recuperação, o artista precisou cancelar as quatro sessões que ocorreriam nas próximas semanas, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, além da apresentação de 1º de março.

SAIBA MAIS

Qual o estado de saúde de Herson Capri? Ator sofre infarto e precisa adiar peça

O espetáculo já possui uma nova data de estreia em 5 de março, no Teatro Bradesco, em São Paulo. De acordo com o comunicado da Aveia Cômica Produções Artísticas, empresa responsável pela montagem e que também confirmou o quadro clínico do ator, Capri já passa bem.

Colegas de profissão como João Vicente, Felipe Bragança, Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, além da influenciadora Fefe, namorada de Lucas, manifestaram solidariedade nos comentários da publicação, deixando mensagens de carinho e apoio ao artista e seu filho.

Herson Capri

Herson Capri por Divulgação
Herson Capri no 'Conversa com Bial' por Reprodução/TV Globo
Herson Capri por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Herson Capri por Herson Capri fazia o personagem Gabriel em 'O Outro'
Herson Capri atuou com Joana Fomm em 'Elas por Elas' por Divulgação/TV Globo
Na novela 'Guerra dos Sexos', Herson Capri era Fábio Marino por Divulgação/TV Globo
Em 1983, Herson Capri atuou em pelo menos três episódios da série 'Caso Verdade' por Divulgação/TV Globo
Herson Capri fazia o personagem Gabriel em 'O Outro' por Divulgação/TV Globo
Herson Capri contracenou com Percy Aires em 'Partido Alto' por Divulgação/TV Globo
Caio Blat e Herson Capri em Beleza Fatal por Reprodução/MAX
Murilo Rosa, Manu Morelli, Camila Pitanga, Herson Capri, Caio Blat, Júlia Stockler, Marcelo Serrado e Romaní por Divulgação/Max
1 de 11
Herson Capri por Divulgação

Leia mais

Imagem - Winona Ryder retorna parceria com Tim Burton e Jenna Ortega em nova temporada de ‘Wandinha’

Winona Ryder retorna parceria com Tim Burton e Jenna Ortega em nova temporada de ‘Wandinha’

Imagem - Sol Vega revela não sentir raiva de Ana Paula Renault e critica a rival: 'Achei o jogo dela muito sujo'

Sol Vega revela não sentir raiva de Ana Paula Renault e critica a rival: 'Achei o jogo dela muito sujo'

Imagem - MC Livinho anuncia afastamento da carreira musical: 'Chegou a hora de dar um tempo'

MC Livinho anuncia afastamento da carreira musical: 'Chegou a hora de dar um tempo'

Tags:

Herson Capri

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (24 de fevereiro): proteção espiritual te ajudará a bancar decisões e afastará conflitos

Anjo da Guarda desta terça (24 de fevereiro): proteção espiritual te ajudará a bancar decisões e afastará conflitos
Imagem - 3 signos têm uma virada poderosa nesta madrugada e veem a vida finalmente melhorar na terça (23 de fevereiro)

3 signos têm uma virada poderosa nesta madrugada e veem a vida finalmente melhorar na terça (23 de fevereiro)
Imagem - Sincerão do BBB 26: participantes montam régua de prioridade e expõem rivais ao vivo

Sincerão do BBB 26: participantes montam régua de prioridade e expõem rivais ao vivo

MAIS LIDAS

Imagem - Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027
01

Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja
03

Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja

Imagem - 4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026
04

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026