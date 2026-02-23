FAMOSOS

Filho de Herson Capri publica foto ao lado do pai após infarto: ‘Sempre juntos’

Lucas Capri utilizou as redes sociais para homenagear o ator na noite de domingo (22)

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:25

Herson Capri Crédito: Divulgação

Lucas Capri, filho de Herson Capri, utilizou as redes sociais para homenagear o pai com a publicação de uma foto, após a notícia de que o ator sofreu um infarto ser divulgada no último domingo (22). “Meu melhor amigo! Te amo demais. Sempre juntos”, escreveu Lucas na legenda.

Herson, de 74 anos, estava escalado para estrear a peça “A Sabedoria dos Pais”, dirigida por Miguel Falabella, na próxima quinta-feira (26). Devido a sua recuperação, o artista precisou cancelar as quatro sessões que ocorreriam nas próximas semanas, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, além da apresentação de 1º de março.

O espetáculo já possui uma nova data de estreia em 5 de março, no Teatro Bradesco, em São Paulo. De acordo com o comunicado da Aveia Cômica Produções Artísticas, empresa responsável pela montagem e que também confirmou o quadro clínico do ator, Capri já passa bem.

Colegas de profissão como João Vicente, Felipe Bragança, Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, além da influenciadora Fefe, namorada de Lucas, manifestaram solidariedade nos comentários da publicação, deixando mensagens de carinho e apoio ao artista e seu filho.