Sol Vega revela não sentir raiva de Ana Paula Renault e critica a rival: 'Achei o jogo dela muito sujo'

Ex-bbb relembrou a confusão generalizada que causou sua desclassificação do reality em 11 de fevereiro

K Kamila Macedo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 20:34

Sol Vega Crédito: Reprodução

Fora da casa após o episódio que marcou a atual edição, quando foi desclassificada do BBB 26, Sol Vega abriu o jogo sobre sua relação com Ana Paula Renault. Por meio de um questionamento feito por um internauta em uma caixinha de perguntas, a veterana revelou não ter raiva da sua rival. No entanto, disse que achou o jogo da oponente muito sujo. “A única coisa é que eu achei o jogo dela muito sujo. Muito sujo. Mas raiva não”, afirmou.

Sol Vega aproveitou para esclarecer os detalhes da confusão generalizada na casa, que envolveu também o participante Babu, e negou qualquer intenção de violência física. Na ocasião, Sol teria pisado no pé de Ana Paula e segurado seu braço. Segundo ela, o contato físico foi acidental. “Falar que eu saí por agredir alguém, isso é muito forte [...] Eu só queria gritar no ouvido dela e do Babu. Eu sabia que eles ficavam irritados com aquilo. Aí eu fui chegar perto dela, eu acabei pisando no pé dela e me segurei para eu não cair. Foi isso”, explicou.

A ex-sister reforçou que a própria Ana Paula teria reconhecido a falta de agressividade no momento: “Ela mesmo falou lá dentro que ela não sentiu agressão. Aquilo não foi agressão e não foi mesmo, porque se eu quisesse agredir eu tinha feito de outra forma”.

No story seguinte, Vega relembrou que chegou a participar do podcast de Ana Paula em São Paulo e que entrou no BBB 26 esperando formar uma aliança. “Quando eu soube que ela ia estar no BBB, eu falei: 'Nossa, que legal, né? Podemos ser aliadas e podemos ser amigas lá dentro'. Então eu já entrei com esse intuito, mas eu vi que eu não tive retorno disso”.

Apesar de sua trajetória no BBB 26 ter sido marcada pelo episódio da expulsão, Sol admite estar aliviada. “Aqui está sendo maravilhoso para mim ter saído, ter respirado esse ar, porque lá dentro estava um inferno”, desabafou.