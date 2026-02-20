CASO RIFEIRO

Suspeitos de matar o rifeiro Drico RL são mortos em Jauá

Um homem e um adolescente foram baleados em confronto com a polícia

Nauan Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:37

Rifeiro é conhecido como Drico RL Crédito: Reprodução/Redes sociais

A tarde desta quinta-feira (19) foi marcada por violência na localidade de Pé de Areia, em Jauá, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Um homem, identificado como Maicon Souza dos Santos, de 20 anos, e um adolescente de 16 anos, chamado Luan de Oliveira Santos, morreram após um confronto com policiais militares. Segundo as polícias Civil e Militar, a dupla era suspeita de envolvimento na morte do rifeiro Adriano Pinto Silva, o "Drico RL", ocorrida também na quinta-feira.

O policiamento na orla de Camaçari estava reforçado justamente devido ao ataque contra o rifeiro, que também vitimou uma criança de 7 anos, atingida pelos disparos. De acordo com o relato da Polícia Militar, equipes rodoviárias e da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas quando foram recebidas a tiros. Ao revidar, Maicon e Luan foram baleados.

Rifeiro Drico RL 1 de 4

Apesar de terem sido socorridos pelos próprios policiais e levados ao Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, os jovens não resistiram aos ferimentos. A unidade de saúde confirmou os óbitos pouco tempo depois da chegada dos feridos.

O caso foi registrado na delegacia de Vila de Abrantes como morte por intervenção policial. No local do confronto, foram encontradas duas armas de fogo, além de porções de diversas drogas e um celular, que agora passará por perícia para ajudar a esclarecer os fatos.