POLÍCIA

Esposa de tenente-coronel da PM é encontrada morta e mãe aponta relacionamento abusivo

Mãe relata que policial vivia relação marcada por conflitos

Wendel de Novais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15:21

Gisele Alves Santana e Geraldo Leite Rosa Neto Crédito: Reprodução

Uma policial militar identificada como Gisele Alves Santana, 32 anos, foi encontrada morta com um disparo na cabeça dentro do apartamento onde vivia, na manhã de quarta-feira (18), em São Paulo. O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita e suicídio, mas a Polícia Civil de São Paulo apura as circunstâncias do ocorrido.

Gisele era casada com o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto e deixa uma filha de 7 anos, fruto de um relacionamento anterior. Conforme consta no boletim de ocorrência, o oficial relatou ter encontrado a esposa caída no chão do imóvel, com uma arma em uma das mãos e forte sangramento.

Segundo o g1, a mãe da policial afirmou à polícia que o casamento era marcado por conflitos constantes. Segundo ela, o relacionamento seria abusivo e o tenente-coronel imporia restrições ao comportamento da filha, como a proibição de usar batom, salto alto e perfume, além de exigir rigor no cumprimento de tarefas domésticas.

Gisele foi encontrada com tiro na cabeça 1 de 6

Ainda de acordo com o relato da mãe, quando Gisele manifestou o desejo de encerrar o casamento, o oficial teria enviado uma fotografia pelo celular em que aparecia com uma arma apontada para a própria cabeça. Na última sexta-feira (13), a policial teria telefonado dizendo que não suportava mais a pressão e que pretendia se separar.

Gisele chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, o tenente-coronel não figura como suspeito no inquérito.