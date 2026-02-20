VOCÊ TEM SORTE?

Multinacional vai levar torcedores para a Copa do Mundo; veja como participar da promoção

Interessados têm até o dia 13 de maio para participar da promoção

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:20

Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 Crédito: Reprodução/Footy Headlines

Quem mata e morre por futebol é capaz de se endividar para conseguir ir a uma Copa do Mundo. Mas já pensou ganhar uma promoção que te leva para a Copa do Mundo de 2026 e ainda com direito a acompanhante, passagens aéreas, hospedagem, alimentação, ingressos e traslados? Sim, é possível e a sorte está lançada. A Hyundai, patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026™, anuncia a promoção “Hyundai a Caminho da Copa”, que irá levar seis participantes para torcer no Mundial deste ano.

Até 13 de maio, todos que realizarem test drives em modelos Hyundai na rede de concessionárias da marca em todo o Brasil poderão se cadastrar e concorrer a uma das seis vagas, que dão direito a acompanhante, passagens aéreas, hospedagem, alimentação, traslados e ingressos para o duelo brasileiro contra o Marrocos, marcado para 13 de junho, em Nova Iorque (EUA).

Outros seis contemplados serão premiados na promoção com um presente muito especial: um Hyundai HB20, versão Comfort, zero-quilômetro. Para concorrer tanto às viagens quanto aos carros, é muito fácil. Primeiro, o interessado deve acessar o site promocao.hyundai.com.br e cadastrar seus dados pessoais. Em seguida, é necessário ir até uma loja Hyundai para realizar o test drive e ganhar um “número da sorte” vinculado ao seu CPF na plataforma da ação. Lembrando que é gerado um cupom para cada modelo diferente no test drive. Ou seja, aquele que dirigir um HB20 e um CRETA, por exemplo, terá duas chances de ganhar.

As recompensas da promoção “Hyundai a Caminho da Copa” não param por aí. Todos os dias, até o final da ação, em 13 de maio, serão sorteados prêmios de R$ 600 em vouchers para compras online, por meio da roleta virtual no site da promoção. Cada test drive realizado na concessionária gera um ticket virtual na plataforma, vinculado ao CPF do participante, para uma tentativa na página da ação. Assim, a quantidade de test drives feitos em modelos diferentes corresponde ao número de giros que cada pessoa terá direito na roleta.

Os seis vencedores das viagens e dos carros serão sorteados e revelados de dois em dois, nos meses de março, abril e maio. Será possível acompanhar, no site oficial da ação, a lista completa dos ganhadores de todos os prêmios, incluindo os vouchers de R$ 600 sorteados diariamente. São mais de R$ 900 mil em prêmios em uma das maiores ativações promocionais da marca nos últimos anos, conectando a experiência do consumidor ao maior palco do futebol mundial.

“Com esta promoção, queremos proporcionar experiências únicas aos participantes. Primeiramente, com os test drives nos modelos Hyundai, repletos de tecnologia e inovação. Depois, com esta viagem para ver o Brasil começar sua caminhada na América do Norte em busca de mais um Mundial. E claro, a chance de levar pra casa um Hyundai HB20 novinho. Além dos gols marcados em campo, queremos garantir que nossos clientes terão muito mais motivos para comemorar este ano”, completa Ebru Semizer, diretora de Marketing da Hyundai Motor Brasil.

A Hyundai é patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA desde 1999, quando firmou sua primeira parceria global com a entidade na edição feminina da competição. De lá pra cá, o apoio seguiu ininterrupto desde edições muito celebradas pelos brasileiros, como a Copa do Mundo FIFA 2002™ na Coreia do Sul e no Japão, passando pela edição de 2014 realizada no Brasil, e chegando até as mais recentes em 2018 e 2022, na Rússia e no Catar, respectivamente. Com mais de duas décadas de envolvimento no maior evento do futebol mundial e contrato renovado até 2030, a marca consolida uma das parcerias mais duradouras do marketing esportivo internacional.