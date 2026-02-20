SIGNOS

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Dia traz viradas importantes, cortes necessários e aprendizado sobre aceitar o que não pode mais ser mantido

Fernanda Varela

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Nesta sexta (20), o Anjo da Guarda atua com uma energia de transformação profunda. O dia pode trazer situações que fogem do controle e exigem desapego, maturidade e firmeza emocional. Mudanças que estavam sendo adiadas tendem a se impor, não como punição, mas como direcionamento espiritual.

A orientação é não resistir ao que já dá sinais claros de encerramento. Insistir em manter situações desgastadas pode aumentar o desconforto. O momento pede confiança no processo e entendimento de que alguns ciclos precisam se encerrar para que outros comecem.

Touro

O Anjo da Guarda indica necessidade de soltar o controle. Algo pode sair diferente do planejado, gerando incômodo inicial. Ainda assim, há proteção no caminho. O dia ensina que nem tudo depende apenas da sua força, e aceitar isso traz mais leveza para lidar com as mudanças.

Leão

A energia do dia mexe com o orgulho e pode trazer situações que exigem mais humildade. O Anjo da Guarda orienta a evitar confrontos desnecessários e a observar melhor antes de reagir. Há aprendizado importante em reconhecer limites e ajustar posturas.

Sagitário

O momento pede responsabilidade com escolhas recentes. O Anjo da Guarda mostra que atitudes impulsivas podem cobrar um preço emocional. Ainda assim, há oportunidade de correção. Rever caminhos agora evita consequências mais difíceis depois.

Capricórnio

O dia favorece decisões práticas, especialmente ligadas a trabalho e organização de vida. O Anjo da Guarda reforça que assumir o controle do que está ao seu alcance traz segurança. Pequenas ações hoje podem evitar grandes problemas no futuro.

