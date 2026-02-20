Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 03:00
Hoje, dia 20 de fevereiro, é um convite claro para agir com propósito. O céu favorece escolhas mais conscientes, organização prática e dedicação ao que realmente importa. Não é um dia para exageros ou impulsos desnecessários, mas para alinhar intenção e ação. Quando você direciona sua energia com clareza, os resultados começam a se estruturar de forma mais sólida e consistente. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries
Hoje, sua mente pode render muito mais se você eliminar distrações externas. Silencie o excesso de estímulos e concentre-se em uma tarefa por vez. Evite pular entre atividades diferentes. Quanto mais simples estiver seu ambiente e sua rotina, mais produtivo você será.
Dica cósmica: organize seu espaço antes de começar o dia. Clareza externa gera foco interno.
Touro
Dizer “sim” para tudo pode drenar sua energia. Hoje, estabeleça limites claros. Preserve seu tempo e concentre-se apenas no que realmente importa. Ao priorizar o essencial, você conquista resultados mais sólidos.
Dica cósmica: antes de aceitar algo, pergunte-se se isso respeita seu tempo e seus valores.
Gêmeos
Complicar demais pode atrasar seus planos. Hoje, simplifique. Escolha soluções práticas e diretas. Nem sempre o perfeito é melhor do que o feito no tempo certo. Fluidez será sua maior aliada.
Dica cósmica: reduza expectativas irreais e foque na eficiência.
Câncer
Você pode sentir vontade de acelerar, mas hoje o segredo está no ritmo constante. Respeite seus limites e encontre um fluxo que consiga sustentar ao longo do dia. Constância traz resultados duradouros.
Dica cósmica: ajuste sua agenda ao seu nível real de energia.
Leão
Pequenos ajustes não significam fracasso. Hoje, seja flexível. Mudanças sutis podem melhorar muito seus planos. Adaptabilidade é sinal de maturidade.
Dica cósmica: respire antes de reagir a imprevistos.
Virgem
Evite criar cenários negativos na sua mente. Hoje, mantenha o foco apenas no que está sob seu controle. Trabalhe com fatos, não com suposições. Isso reduzirá ansiedade e desperdício de energia.
Dica cósmica: pratique presença plena nas tarefas do dia.
Libra
Os resultados podem não aparecer imediatamente, mas o esforço de hoje será valioso. Concentre-se no processo, não na pressa pelo reconhecimento. A constância silenciosa constrói vitórias reais.
Dica cósmica: celebre o progresso, mesmo que ainda não seja visível.
Escorpião
Estabilidade virá dos seus hábitos. Hoje, mantenha disciplina e evite buscar satisfação imediata. Construir uma base sólida exige consistência.
Dica cósmica: repita aquilo que já provou funcionar para você.
Sagitário
Antes de avançar, reflita sobre experiências passadas. O que deu certo pode servir de guia agora. Aprender com o próprio caminho evita retrabalho.
Dica cósmica: anote uma lição recente e aplique-a hoje.
Capricórnio
As tarefas podem se acumular, mas organização será sua força. Priorize o que é urgente e mantenha a calma diante da pressão. Foco e serenidade garantirão eficiência.
Dica cósmica: faça uma lista clara e siga uma ordem definida.
Aquário
Sua mente pode estar acelerada hoje. Finalize pendências antes de começar algo novo. Resolver o que ficou em aberto trará leveza e clareza mental.
Dica cósmica: conclua pelo menos uma tarefa antiga antes do fim do dia.
Peixes
Não espere grandes conquistas para se sentir realizado. Pequenos avanços contam muito. Hoje, reconheça cada passo dado. A constância silenciosa está moldando seu sucesso.
Dica cósmica: valorize uma pequena vitória pessoal antes de dormir.