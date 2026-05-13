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Dia de Nossa Senhora de Fátima: veja o que pedir e oração para fazer neste 13 de maio

Data celebra aparições da Virgem Maria em Portugal e reúne milhões de devotos pelo mundo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:17

Dia de Nossa Senhora de Fátima
Dia de Nossa Senhora de Fátima Crédito: GAFU

Os católicos celebram nesta terça-feira (13) o Dia de Nossa Senhora de Fátima, uma das devoções marianas mais conhecidas do mundo. A data faz referência às aparições da Virgem Maria para três crianças pastoras na cidade de Fátima, em Portugal, em 1917. Segundo a tradição católica, a santa teria transmitido mensagens de fé, oração e conversão.

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Muito venerada no Brasil e em diversos países da Europa, Nossa Senhora de Fátima é considerada pelos devotos uma intercessora para pedidos ligados à proteção da família, saúde, paz espiritual e momentos difíceis.

Entre os principais pedidos feitos pelos fiéis estão:

• cura de doenças

• proteção espiritual

• paz dentro da família

• ajuda em causas consideradas impossíveis

• conversão e fortalecimento da fé

• proteção contra o mal

Uma das práticas mais associadas à santa é a oração do Rosário, incentivada nas mensagens atribuídas à Virgem de Fátima.

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Veja a oração tradicional dedicada à santa:

“Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Santíssimo Rosário! Tiveste o prazer de aparecer aos filhos de Fátima e revelar uma mensagem gloriosa. Nós te imploramos: inspira em nossos corações um amor fervoroso através da recitação do Santo Rosário. Que, meditando os mistérios da redenção que aí são evocados, possamos obter as graças e virtudes que pedimos, pelos méritos de Jesus Cristo, Nosso Senhor e Redentor. Amém!”

Segundo a tradição católica, um dos principais pedidos feitos por Nossa Senhora de Fátima durante as aparições foi a prática diária do Rosário como forma de oração e fortalecimento espiritual.

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