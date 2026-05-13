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Juliano Cazarré choca ao dizer em debate que 'mulheres matam mais que homens'

Ator foi corrigido ao vivo após citar dados sobre violência de gênero durante debate sobre masculinidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 12:33

Evento de Juliano Cazarré cobra até R$ 4.997 e vira assunto nas redes
  Crédito: Divulgação

O ator Juliano Cazarré virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após uma fala polêmica durante participação em um debate da GloboNews na noite desta terça-feira (12).

Durante a conversa sobre “o papel do homem nos tempos atuais”, Cazarré afirmou que “as mulheres matam mais que os homens”, ao comentar a violência no Brasil.

Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos

Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
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Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram

“A gente vive uma onda de violência que não é só contra as mulheres. O Brasil é um país violento contra homens, negros, brancos, crianças, idosos”, disse o ator.

Na sequência, ele citou números que acabaram gerando controvérsia.

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“Mata muito homem, né? Inclusive mais mulheres mataram homens do que homens mataram mulheres. Tem 2.500 homens assassinados por mulheres, no período em que nós tivemos 1.500 mulheres assassinadas por homens”, afirmou.

A declaração foi rapidamente contestada durante o programa. O consultor em equidade de gênero Ismael dos Anjos explicou que Cazarré misturou dados de homicídios gerais com estatísticas específicas de feminicídio.

“Feminicídio é um tipo de crime específico. Não quer dizer que foram só 1.500 mulheres mortas”, respondeu.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto

A apresentadora Julia Duailibi também rebateu a ideia de que a violência atinge homens e mulheres “da mesma forma”.

A repercussão tomou conta das redes sociais, dividindo opiniões entre críticas e mensagens de apoio ao ator.

Parte dos internautas acusou Cazarré de desinformação e minimização da violência contra mulheres. Outros defenderam o posicionamento dele e elogiaram o debate sobre masculinidade.

Nos últimos meses, Juliano Cazarré também passou a repercutir por iniciativas voltadas exclusivamente ao público masculino, incluindo encontros e eventos sobre comportamento e papel dos homens na sociedade.

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