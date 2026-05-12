Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

K-pop deixou de ser coreano? Nova geração divide fãs e muda identidade do gênero

Mistura de idiomas, integrantes estrangeiros e foco global transformam o mercado da música sul-coreana

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:25

Stray Kids
Stray Kids Crédito: Divulgação

O K-pop atravessa uma das maiores transformações de sua história, e isso vem levantando uma pergunta que divide fãs no mundo inteiro: o gênero ainda pode ser considerado realmente “coreano”?

O que antes era visto como um fenômeno fortemente ligado à Coreia do Sul agora se tornou uma indústria cada vez mais globalizada, misturando idiomas, culturas, sonoridades e artistas de diferentes nacionalidades.

Álbuns de kpop

Toca-CD para ouvir os álbuns por Arquivo pessoal
A coleção de Helena Pellegrino por Arquivo pessoal
O exímio trabalho de design em cada álbum por Arquivo pessoal
Millena Moraes, 33 anos, arquiteta por Arquivo pessoal
Detalhe de um dos álbuns do cantor J-hope por Arquivo pessoal
Quase todos os álbuns vêm acompanhados de fotos por Arquivo pessoal
Pôsteres, adesivos, cartas e outros mimos acompanham os álbuns por Arquivo pessoal
Detalhe de um dos álbuns solo do cantor RM, líder do BTS por Arquivo pessoal
Rafaela Mendes, 30 anos: um álbum por mês por Arquivo pessoal
Detalhe de álbum por Arquivo pessoal
Photocards são itens que não podem faltar por Arquivo pessoal
Detalhe do álbum Happy, do cantor Jin, do BTS por Arquivo pessoal
1 de 12
Toca-CD para ouvir os álbuns por Arquivo pessoal

A mudança ganhou força após o sucesso internacional de grupos como BTS e BLACKPINK, que levaram o K-pop para premiações internacionais, turnês mundiais e recordes históricos em plataformas digitais.

Agora, uma nova geração de artistas vem ampliando ainda mais essa internacionalização.

Entre as principais mudanças apontadas por fãs e especialistas estão:

• músicas com cada vez mais trechos em inglês

• grupos com integrantes de diferentes países

• álbuns produzidos pensando primeiro no público global

• colaborações internacionais desde o debut

• estratégias focadas em TikTok, YouTube e redes sociais

Leia mais

Imagem - 'Fitsexuais': obsessão por treino e shape perfeito está mudando sexo e relacionamentos

'Fitsexuais': obsessão por treino e shape perfeito está mudando sexo e relacionamentos

Imagem - Carta psicografada atribuída a MC Kevin traz recado emocionante para Deolane e revela quem foi o culpado por sua morte

Carta psicografada atribuída a MC Kevin traz recado emocionante para Deolane e revela quem foi o culpado por sua morte

Imagem - Diogo Nogueira corre risco de perder a voz? Entenda a infecção bacteriana grave do cantor

Diogo Nogueira corre risco de perder a voz? Entenda a infecção bacteriana grave do cantor

Internautas já chamam essa fase de “quinta geração” do K-pop, marcada por uma identidade menos regional e mais conectada ao mercado mundial.

Para alguns fãs, isso representa evolução natural da indústria. Para outros, existe preocupação com uma possível perda da identidade cultural coreana que fez o gênero se destacar no mundo.

Leia mais

Imagem - NTX no Brasil: com 14 shows confirmados, veja quanto custa conhecer o grupo de k-pop e garantir fotos exclusivas

NTX no Brasil: com 14 shows confirmados, veja quanto custa conhecer o grupo de k-pop e garantir fotos exclusivas

Imagem - Grupo de K-pop anuncia turnê pelo Brasil com passagens por 13 estados

Grupo de K-pop anuncia turnê pelo Brasil com passagens por 13 estados

Mesmo assim, especialistas apontam que o DNA global do K-pop sempre existiu. Desde o início, empresas sul-coreanas investiram em treinamento internacional, marketing digital e fórmulas capazes de atravessar fronteiras culturais.

A internet também acelerou esse processo. Plataformas como TikTok e YouTube transformaram a forma como músicas viralizam, permitindo que grupos conquistem fãs em diferentes países poucas horas após um lançamento.

Entre os artistas citados como símbolos dessa nova fase estão BABYMONSTER, Stray Kids, aespa e RIIZE, nomes que já nasceram com forte presença global e estratégias digitais voltadas ao mercado internacional.

Mais recentes

Imagem - Maíra Cardi revela estupro, cárcere e omissão policial em relato sobre relação abusiva

Maíra Cardi revela estupro, cárcere e omissão policial em relato sobre relação abusiva
Imagem - Wagner Moura encerra filmagens de remake de ‘Gosto de Cereja’ e inicia projeto de vampiros com estrela de 'Crepúsculo'

Wagner Moura encerra filmagens de remake de ‘Gosto de Cereja’ e inicia projeto de vampiros com estrela de 'Crepúsculo'
Imagem - 'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto' entram para a lista atualizada de melhores filmes nacionais da Abraccine

'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto' entram para a lista atualizada de melhores filmes nacionais da Abraccine