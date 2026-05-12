POLÊMICA

K-pop deixou de ser coreano? Nova geração divide fãs e muda identidade do gênero

Mistura de idiomas, integrantes estrangeiros e foco global transformam o mercado da música sul-coreana

Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:25

Stray Kids Crédito: Divulgação

O K-pop atravessa uma das maiores transformações de sua história, e isso vem levantando uma pergunta que divide fãs no mundo inteiro: o gênero ainda pode ser considerado realmente “coreano”?

O que antes era visto como um fenômeno fortemente ligado à Coreia do Sul agora se tornou uma indústria cada vez mais globalizada, misturando idiomas, culturas, sonoridades e artistas de diferentes nacionalidades.

Álbuns de kpop 1 de 12

A mudança ganhou força após o sucesso internacional de grupos como BTS e BLACKPINK, que levaram o K-pop para premiações internacionais, turnês mundiais e recordes históricos em plataformas digitais.

Agora, uma nova geração de artistas vem ampliando ainda mais essa internacionalização.

Entre as principais mudanças apontadas por fãs e especialistas estão:

• músicas com cada vez mais trechos em inglês

• grupos com integrantes de diferentes países

• álbuns produzidos pensando primeiro no público global

• colaborações internacionais desde o debut

• estratégias focadas em TikTok, YouTube e redes sociais

Internautas já chamam essa fase de “quinta geração” do K-pop, marcada por uma identidade menos regional e mais conectada ao mercado mundial.

Para alguns fãs, isso representa evolução natural da indústria. Para outros, existe preocupação com uma possível perda da identidade cultural coreana que fez o gênero se destacar no mundo.

Mesmo assim, especialistas apontam que o DNA global do K-pop sempre existiu. Desde o início, empresas sul-coreanas investiram em treinamento internacional, marketing digital e fórmulas capazes de atravessar fronteiras culturais.

A internet também acelerou esse processo. Plataformas como TikTok e YouTube transformaram a forma como músicas viralizam, permitindo que grupos conquistem fãs em diferentes países poucas horas após um lançamento.