NTX no Brasil: com 14 shows confirmados, veja quanto custa conhecer o grupo de k-pop e garantir fotos exclusivas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 25 de abril de 2026 às 10:30
Após anunciar a passagem da turnê pela América Latina, empresa responsável pelos shows do grupo sul-coreano NTX detalhou os valores para as apresentações em solo brasileiro. Ao todo, serão 14 shows distribuídos por 13 cidades. Embora os locais específicos de cada evento ainda não tenham sido revelados pela produtora K-Beat, os fãs de Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Manaus, Porto Alegre e São Paulo já podem preparar o bolso.
As vendas começam oficialmente no dia 28 de abril, às 12h (horário de Brasília). Para as cidades de Belém, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e Blumenau, a empresa informou que novas atualizações sobre preços e locais serão divulgadas em breve.
Conheça alguns artistas do K-Pop
Confira os valores dos ingressos e demais informações:
Os ingressos foram divididos entre modalidades convencionais e pacotes de experiências, que oferecem benefícios como entrada antecipada e interação com os artistas. Confira os valores:
- Plateia/Pista: R$ 300 (inteira), R$ 200 (social) e R$ 150 (meia-entrada);
- Pacote VIP 2: R$ 550 (inteira), R$ 400 (social) e R$ 400 (meia-entrada). Inclui entrada antecipada, acesso ao merchandising, foto em grupo (4:8), hi-touch e soundcheck;
- Pacote VIP 1: R$ 800 (inteira), R$ 650 (social) e R$ 650 (meia-entrada). Inclui um ingresso pista, entrada antecipada tanto para o espaço, quanto acesso antecipado ao merchandising, foto individual (1:8), hi-touch, soundcheck, crachá e pôster autografado;
- Pacote VVIP: R$ 1.150 (inteira) e R$ 1.000 (meia-entrada). É a modalidade mais completa. Inclui um ingresso pista e entrada antecipada tanto ao espaço, quanto ao merchandising. Tem direito a foto individual (1:8), hi-touch, soundcheck, crachá, sessão de autógrafos e um vídeo de, no máximo, um minuto com um dos integrantes;
- Selfie 1:1: R$ 150. O fã pode adquirir uma foto exclusiva com um dos membros. Vale ressaltar que este item é um bônus e não dá acesso ao show, sendo obrigatória a compra de qualquer outra modalidade de ingresso para entrar no evento.
Uma observação importante: para os ingressos na categoria "Social", o benefício é validado mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível no dia do evento (não são aceitas rações para animais).
Formado em 2021 pela Victory Company, o NTX é composto por oito integrantes: Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Rawhyun, Eunho e Seungwon. Conhecidos por performances energéticas e sucessos como "Problematic", "Ice Luv" e "Over N Over", o grupo mantém uma relação estreita com o público brasileiro. Em 2026, será o terceiro ano seguido que os artistas trazem uma turnê ao país.
Em 2024, os artistas realizaram apresentações que acumularam um público de aproximadamente 29 mil pessoas, e ganharam destaque ao receberem a escola de samba Unidos do Viradouro no palco durante o show realizado no Rio de Janeiro.
Já em junho de 2025, na segunda visita o grupo ampliou o alcance e apostou em oito apresentações em sete cidades. Em entrevista à Billboard Brasil, na ocasião, os integrantes comentaram a recepção do público brasileiro. “Foi tudo muito novo para a gente naquela época. A gente veio de tão longe e viemos para cá, América do Sul, Brasil. Vivendo algo muito intenso aqui. Sentimos de verdade o carinho dos fãs, os gritos, a energia… Foi uma experiência chocante, no melhor sentido”, destacaram.