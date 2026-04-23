Saiba quais são os álbuns mais ouvidos da história do Spotify

Kamila Macedo
Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:10
O Spotify divulgou, nesta quinta-feira (23), um levantamento dos álbuns mais ouvidos globalmente na história da plataforma. O ranking conta com 20 títulos e destaca nomes como Bad Bunny, Taylor Swift, The Weeknd, Post Malone e Drake que aparecem mais de uma vez entre as posições.
O cantor porto-riquenho conquistou o primeiro lugar com “Un Verano Sin Ti” e a décima quinta colocação com "YHLQMDLG". Já Taylor Swift figura na oitava posição com o álbum “Lover” e na décima oitava com “Midnights”. The Weeknd é o artista com maior número de aparições no Top 20, marcando presença três vezes: em segundo lugar com "Starboy", em quinto com "After Hours" e em vigésimo com "Beauty Behind The Madness".
Post Malone aparece duas vezes, com "Hollywood’s Bleeding" na sétima e "beerbongs & bentleys" na décima segunda. O rapper Drake entrou com "Views" e "Scorpion".
O ranking, focado no cenário global, não apresenta álbuns de artistas brasileiros entre os 20 mais ouvidos.
Spotify
Confira a lista completa dos álbuns abaixo:
1. "Un Verano Sin Ti" — Bad Bunny
2. "Starboy" — The Weeknd
3. "÷ (Deluxe)" — Ed Sheeran
4. "SOUR" — Olivia Rodrigo
5. "After Hours" — The Weeknd
6. "SOS" — SZA
7. "Hollywood’s Bleeding" — Post Malone
8. "Lover" — Taylor Swift
9. "AM" — Arctic Monkeys
10. "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" — Billie Eilish
11. "Future Nostalgia" — Dua Lipa
12. "beerbongs & bentleys" — Post Malone
13. "?" — XXXTENTACION
14. "MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)" — KAROL G
15. "YHLQMDLG" — Bad Bunny
16. "Doo-Wops & Hooligans" — Bruno Mars
17. "Views" — Drake
18. "Midnights" — Taylor Swift
19. "Scorpion" — Drake
20. "Beauty Behind The Madness" — The Weeknd