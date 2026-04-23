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'Vou tratar': Virgínia Fonseca compartilha retorno de condição de saúde que enfrentou no passado

Após identificar nova falha no couro cabeludo, influenciadora diagnóstico de alopecia areata

K Kamila Macedo

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:27

Virgínia, que tem 27 anos, já havia passado por um quadro de alopecia anteriormente Crédito: Reprodução/Instagram

Virgínia Fonseca utilizou as redes sociais na última quarta-feira (22) para revelar um diagnóstico aos seus seguidores. A influenciadora compartilhou que está enfrentando um novo quadro de alopecia areata. Ela já havia lidado com a condição anteriormente, quando identificou três falhas em seu couro cabeludo. Na época, Virgínia realizou o tratamento e reverteu o quadro, que voltou a se manifestar recentemente.

"Apareceu uma alopecia em mim, gente, de novo... Na época da base da Wepink surgiram três, tratei e ficou tudo certo. Agora, com essa, vou tratar e vai dar tudo certo também, se Deus quiser”, explicou a influenciadora, que atualmente tem 27 anos.

O Dr. Alessandro, médico responsável pelos tratamentos estéticos de Virgínia, apareceu em um registro para detalhar as causas e o tratamento da doença. "É importante que as pessoas saibam que a alopecia areata, que antigamente era chamada de ‘pelada’, precisa ter suas causas investigadas. Um dos principais fatores envolvidos, muitas vezes, é o estresse. Ainda que a Virgínia não tenha uma rotina com tanto estresse, eventualmente isso pode desencadear o quadro", esclareceu.

Virgínia Fonseca 1 de 18

A alopecia areata é uma doença inflamatória que provoca a queda de cabelo em áreas determinadas. De acordo com o especialista, a recomendação é iniciar o tratamento o quanto antes. Ele ressaltou que a condição pode se manifestar desde pequenas placas até quadros mais graves, como a alopecia areata universal.

"Existem tratamentos que ajudam a reduzir a ação dos anticorpos que atacam os folículos capilares, permitindo que o cabelo volte a crescer. Um ponto interessante, e relativamente comum, é que o cabelo pode nascer inicialmente branco antes de recuperar a coloração natural”, finalizou o médico.