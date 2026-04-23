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Namorado de Andy em ‘O Diabo Veste Prada’ não retorna para sequência; saiba o motivo

David Frankel, diretor do longa-metragem, explicou a ausência de Adrian Grenier

K Kamila Macedo

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:28

Adrian Grenier interpretou Nate, namorado de Andy em "O Diabo Veste Prada", lançado em 2006 Crédito: Divulgação/Twentieth Century Fox

Com o anúncio da continuação de “O Diabo Veste Prada”, cresceu a expectativa sobre o retorno do elenco original de 2006. Com a confirmação dos atores e a proximidade da estreia, fãs da história de Andrea Sachs e Miranda Priestly notaram a ausência de um personagem da história. Adrian Grenier, que interpretou Nate, o polêmico namorado de Andy (Anne Hathaway), não terá um papel em “O Diabo Veste Prada 2”.

David Frankel, diretor da sequência, explicou o motivo da ausência do personagem. Em entrevista à Entertainment Weekly, Frankel esclareceu que tinha planos para Grenier, mas não conseguiu concretizar a ideia pelo tempo. “Eu tive a intenção de incluí-lo em uma participação especial, mas, no fim, já era tarde demais no nosso cronograma de produção para que isso acontecesse”, afirmou.

O ator, no entanto, demonstrou insatisfação com a notícia. À People, Adrian comentou que ficou “decepcionado” e que conversou com o diretor sobre o assunto: “Fiquei decepcionado… Mas, sabe, aparentemente, meu personagem é controverso, então talvez ele precise de um spin-off próprio”.

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Sydney Sweeney teve participação cortada

Já Sydney Sweeney, ao contrário de Grenier, chegou a participar das gravações, mas teve sua participação cortada na pós-produção. No novo filme, a atriz apareceria na cena de introdução da personagem de Emily Blunt, situada 20 anos após os eventos originais. Sydney não estava na produção original e teria um pequeno papel nesta sequência.

O motivo do corte foi atribuído a “divergências criativas”. Segundo a Entertainment Weekly, a presença de Sweeney não se encaixou na proposta final, algo que a equipe só notou durante a montagem do material que será exibido nos cinemas.

Sydney Sweeney, conhecida por papéis em “Euphoria” e “A Empregada”, vem protagonizando polêmicas em Hollywood. Uma das mais notáveis ocorreu quando a atriz estrelou uma campanha para a marca American Eagle com a frase “Sydney Sweeney Has Great Jeans” (Sydney Sweeney tem ótimos jeans). Internautas apontaram um trocadilho com a palavra “genes”, devido a pronúncia semelhante, sugerindo uma conotação eugenista, o que foi negado pela empresa.

“[A propaganda] ‘Sydney Sweeney tem um jeans ótimo’ é e sempre foi sobre jeans. O jeans dela. A história dela”, diz a nota publicada pela marca na época.