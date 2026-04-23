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Namorado de Andy em ‘O Diabo Veste Prada’ não retorna para sequência; saiba o motivo

David Frankel, diretor do longa-metragem, explicou a ausência de Adrian Grenier

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:28

Adrian Grenier interpretou Nate, namorado de Andy em
Adrian Grenier interpretou Nate, namorado de Andy em "O Diabo Veste Prada", lançado em 2006 Crédito: Divulgação/Twentieth Century Fox

Com o anúncio da continuação de “O Diabo Veste Prada”, cresceu a expectativa sobre o retorno do elenco original de 2006. Com a confirmação dos atores e a proximidade da estreia, fãs da história de Andrea Sachs e Miranda Priestly notaram a ausência de um personagem da história. Adrian Grenier, que interpretou Nate, o polêmico namorado de Andy (Anne Hathaway), não terá um papel em “O Diabo Veste Prada 2”.

David Frankel, diretor da sequência, explicou o motivo da ausência do personagem. Em entrevista à Entertainment Weekly, Frankel esclareceu que tinha planos para Grenier, mas não conseguiu concretizar a ideia pelo tempo. “Eu tive a intenção de incluí-lo em uma participação especial, mas, no fim, já era tarde demais no nosso cronograma de produção para que isso acontecesse”, afirmou.

O ator, no entanto, demonstrou insatisfação com a notícia. À People, Adrian comentou que ficou “decepcionado” e que conversou com o diretor sobre o assunto: “Fiquei decepcionado… Mas, sabe, aparentemente, meu personagem é controverso, então talvez ele precise de um spin-off próprio”.

O Diabo Veste Prada 2

Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
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Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação

Sydney Sweeney teve participação cortada

Já Sydney Sweeney, ao contrário de Grenier, chegou a participar das gravações, mas teve sua participação cortada na pós-produção. No novo filme, a atriz apareceria na cena de introdução da personagem de Emily Blunt, situada 20 anos após os eventos originais. Sydney não estava na produção original e teria um pequeno papel nesta sequência. 

O motivo do corte foi atribuído a “divergências criativas”. Segundo a Entertainment Weekly, a presença de Sweeney não se encaixou na proposta final, algo que a equipe só notou durante a montagem do material que será exibido nos cinemas.

Sydney Sweeney, conhecida por papéis em “Euphoria” e “A Empregada”, vem protagonizando polêmicas em Hollywood. Uma das mais notáveis ocorreu quando a atriz estrelou uma campanha para a marca American Eagle com a frase “Sydney Sweeney Has Great Jeans” (Sydney Sweeney tem ótimos jeans). Internautas apontaram um trocadilho com a palavra “genes”, devido a pronúncia semelhante, sugerindo uma conotação eugenista, o que foi negado pela empresa.

“[A propaganda] ‘Sydney Sweeney tem um jeans ótimo’ é e sempre foi sobre jeans. O jeans dela. A história dela”, diz a nota publicada pela marca na época.

Aguardado pelos fãs, “O Diabo Veste Prada 2” terá Meryl Streep, Emily Blunt e Anne Hathaway reprisando os papéis de Miranda Priestly, Emily Charlton e Andrea Sachs. A estreia está marcada para 30 de abril nos cinemas brasileiros.

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O Diabo Veste Prada O Diabo Veste Prada 2 Sydney Sweeney

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