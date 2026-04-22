Virgínia Fonseca expande negócios, lança academia com foco no público feminino e mensalidade de 37 dias

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Kamila Macedo
Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:28
Virgínia Fonseca, já consolidada como empresária no ramo de cosméticos com a Wepink, expandiu seus negócios com a WeGym, sua primeira filial de uma franquia de academias, que está sendo construída em Goiânia, no estado de Goiás. Apesar de não ter a data de inauguração oficial divulgada, a influenciadora compartilhou a finalização da obra nas redes sociais e prometeu um diferencial para o público feminino: a duração da mensalidade será de 37 dias, em vez dos tradicionais 30, considerando o ciclo menstrual das clientes.
A iniciativa busca compensar o período em que as alunas costumam deixar de frequentar a academia devido às oscilações hormonais.
"Deixa eu contar uma novidade para vocês: mulheres, normalmente quando vocês pagam a mensalidade de uma academia, vocês pagam por 30 dias, e é isso, né? Mas nós, mulheres, temos o nosso ciclo menstrual de sete dias. E normalmente a gente meio que desanima de ir para a academia por vários motivos... A gente fica estressada, mais cansada ou às vezes tem vergonha de colocar uma roupa de academia por conta do absorvente. Enfim! Então, aqui as mulheres vão pagar a mensalidade e ela vai ser de 37 dias”, explicou Virgínia nas redes sociais.
Virgínia Fonseca
A WeGym promete um padrão de luxo e conta com um investimento inicial estimado em R$ 5 milhões. Virgínia trabalha no projeto há mais de um ano e, segundo informações divulgadas, pretende expandir a marca para o mercado internacional, citando Dubai como um destino futuro. "Vai ser a academia mais top que vocês já viram na vida”, disse a influenciadora.
A primeira unidade está situada em um endereço estratégico na capital goiana, próximo ao Shopping Flamboyant, importante centro comercial da região.
O projeto é assinado pelo arquiteto Lucas Adriel, da empresa La Arquitetura e Design. Em entrevista ao G1, Adriel adiantou que o local terá uma estrutura moderna, ampla e conceitual, dividida em dois andares.
“Aplicamos a identidade visual presente nas empresas da Virginia para gerar impacto e reconhecimento. É um projeto que une sofisticação, design arrojado e funcionalidade”, afirmou o arquiteto durante a entrevista.