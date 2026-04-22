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BBB 27: com inscrições abertas, confira o que já se sabe sobre a próxima edição

TV Globo inicia o processo seletivo para o Big Brother Brasil 27

K Kamila Macedo

Publicado em 22 de abril de 2026 às 17:51

Tadeu Schmidt no BBB 26 Crédito: Divulgação

Apesar do encerramento do Big Brother Brasil 26 na última terça-feira (21), os preparativos para a edição de 2027 já estão em andamento. Embora a TV Globo ainda não tenha confirmado a data de estreia, a expectativa é que o programa comece em janeiro do próximo ano, mantendo o cronograma tradicional das edições anteriores. Até o momento, as informações oficiais divulgadas pela produção são referentes às etapas de inscrição.

O processo seletivo exige que o candidato tenha mais de 18 anos e que selecione sua região, seja por nascimento ou residência atual. Além disso, é necessário o preenchimento de um um questionário de 90 perguntas e o envio de um vídeo de apresentação, além de incluir fotos recentes.

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Como participar da seleção do BBB 27

Para ingressar na disputa do elenco da casa mais vigiada do Brasil, o interessado deve cumprir as seguintes etapas:

- Acessar o formulário disponível no Gshow;

- Selecionar a sua região correspondente (Nordeste, Norte, Sudeste, Sul ou Centro-Oeste;

- Fornecer os dados pessoais e responder ao questionário;

- Realizar o upload de fotos e do vídeo de apresentação;

- Aguardar o retorno da equipe de produção do reality.

Após o cumprimento obrigatório de todas as etapas acima, os selecionados serão contatados para entrevistas, que podem ser realizadas tanto presencialmente quanto de forma remota. Para garantir a integridade do processo e evitar fraudes, a emissora reforçou que o primeiro contato é feito exclusivamente por e-mail, utilizando o domínio oficial "@castitreach.com".

A equipe também pode efetuar ligações telefônicas para confirmar o recebimento das mensagens e dar continuidade às fases seguintes. Os candidatos devem acompanhar os canais informados no momento do cadastro (e-mail e número de telefone) e conferir se estão corretos, pois todas as convocações ocorrerão por um desses meios.

Dinâmica presencial e pré-inscrição

Uma ação especial foi realizada entre os dias 8 e 21 de abril no Park Shopping São Caetano, em São Paulo. A ativação "BBB Experience" permitiu que os visitantes gravassem vídeos em um estúdio profissional dentro de uma réplica da casa. Segundo comunicado da Globo, os pré-inscritos nessa ação têm a garantia de ao menos uma vaga entre os selecionados para a banca final, etapa que antecede a escolha definitiva do elenco. No local, a produção auxiliou os candidatos com fotos e perguntas iniciais, embora a finalização do cadastro no site oficial permanecesse obrigatória.