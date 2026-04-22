Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 27: com inscrições abertas, confira o que já se sabe sobre a próxima edição

TV Globo inicia o processo seletivo para o Big Brother Brasil 27

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 22 de abril de 2026 às 17:51

Tadeu Schmidt no BBB 26
Tadeu Schmidt no BBB 26 Crédito: Divulgação

Apesar do encerramento do Big Brother Brasil 26 na última terça-feira (21), os preparativos para a edição de 2027 já estão em andamento. Embora a TV Globo ainda não tenha confirmado a data de estreia, a expectativa é que o programa comece em janeiro do próximo ano, mantendo o cronograma tradicional das edições anteriores. Até o momento, as informações oficiais divulgadas pela produção são referentes às etapas de inscrição.

O processo seletivo exige que o candidato tenha mais de 18 anos e que selecione sua região, seja por nascimento ou residência atual. Além disso, é necessário o preenchimento de um um questionário de 90 perguntas e o envio de um vídeo de apresentação, além de incluir fotos recentes.

Veja 10 ex-BBBs que ficaram milionários

Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução
Kerline Cardoso: Primeira eliminada de sua edição, Kerline deu a volta por cima. Com campanhas, eventos e participações em outros realities, acumulou mais de R$ 1 milhão. por Reprodução
Gil do Vigor: Um dos maiores fenômenos do programa, o economista virou estrela da TV, lançou livro, estrelou campanhas e conquistou espaço fixo na Globo, faturando mais que o prêmio em pouco tempo. por Reprodução
Camilla de Lucas: A influenciadora afirmou que bateu o valor do prêmio em menos de um mês após sair da casa, impulsionada por contratos publicitários e trabalhos na televisão. por Reprodução
Arthur Picoli: O capixaba revelou que acumulou mais de R$ 4,5 milhões após o reality, com campanhas, negócios e investimentos, incluindo atuação no agronegócio. por Reprodução
Marcela Mc Gowan: Ainda confinada, a médica já havia faturado mais de R$ 1 milhão com um curso online que explodiu em vendas durante sua participação. por Reprodução
Rodrigão e Adriana Sant'Anna: O casal transformou a visibilidade em negócio digital. Adriana se destacou com cursos online e marketing, enquanto Rodrigão atua no projeto e nas redes sociais. por Reprodução
Maíra Cardi: Mesmo com passagem curta pelo reality, construiu um verdadeiro império com sua marca e produtos, acumulando fortuna muito acima de R$ 1 milhão. por Reprodução
Bil Araújo: O educador físico conquistou independência financeira após o programa, com aquisição de bens como carro e imóvel, além de contratos publicitários. por Reprodução
1 de 9
Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução

Como participar da seleção do BBB 27

Para ingressar na disputa do elenco da casa mais vigiada do Brasil, o interessado deve cumprir as seguintes etapas:

- Acessar o formulário disponível no Gshow;

- Selecionar a sua região correspondente (Nordeste, Norte, Sudeste, Sul ou Centro-Oeste;

- Fornecer os dados pessoais e responder ao questionário;

- Realizar o upload de fotos e do vídeo de apresentação;

- Aguardar o retorno da equipe de produção do reality.

Após o cumprimento obrigatório de todas as etapas acima, os selecionados serão contatados para entrevistas, que podem ser realizadas tanto presencialmente quanto de forma remota. Para garantir a integridade do processo e evitar fraudes, a emissora reforçou que o primeiro contato é feito exclusivamente por e-mail, utilizando o domínio oficial "@castitreach.com".

A equipe também pode efetuar ligações telefônicas para confirmar o recebimento das mensagens e dar continuidade às fases seguintes. Os candidatos devem acompanhar os canais informados no momento do cadastro (e-mail e número de telefone) e conferir se estão corretos, pois todas as convocações ocorrerão por um desses meios.

Dinâmica presencial e pré-inscrição

Uma ação especial foi realizada entre os dias 8 e 21 de abril no Park Shopping São Caetano, em São Paulo. A ativação "BBB Experience" permitiu que os visitantes gravassem vídeos em um estúdio profissional dentro de uma réplica da casa. Segundo comunicado da Globo, os pré-inscritos nessa ação têm a garantia de ao menos uma vaga entre os selecionados para a banca final, etapa que antecede a escolha definitiva do elenco. No local, a produção auxiliou os candidatos com fotos e perguntas iniciais, embora a finalização do cadastro no site oficial permanecesse obrigatória.

Ainda não há confirmação sobre a permanência do grupo "Veteranos" para o próximo ano. No BBB 26, o formato incluiu ex-participantes como Sol Vega (BBB 4), Sarah Andrade (BBB 22), Babu Santana (BBB 20), Jonas (BBB 12), Alberto Cowboy (BBB 7) e a vencedora da edição, Ana Paula Renault (BBB 16). A emissora não confirmou se a divisão entre Pipoca, Camarote e Veteranos será mantida na futura temporada.

Leia mais

Imagem - Com 75,94% dos votos, Ana Paula Renault entra para o Top 5 maiores porcentagens dos vencedores do BBB; confira lista

Com 75,94% dos votos, Ana Paula Renault entra para o Top 5 maiores porcentagens dos vencedores do BBB; confira lista

Imagem - Afastado da televisão e com empreendimento de R$ 500 milhões, veja por onde anda Márcio Garcia

Afastado da televisão e com empreendimento de R$ 500 milhões, veja por onde anda Márcio Garcia

Imagem - Clínica frequentada por Xuxa e Maisa revela segredos da pele de Jade Picon

Clínica frequentada por Xuxa e Maisa revela segredos da pele de Jade Picon

Tags:

Bbb

Mais recentes

Imagem - Após ter vestido destruído, Eugênia vence concurso em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (23)

Após ter vestido destruído, Eugênia vence concurso em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (23)
Imagem - Casal descobre erro em fertilização após bebê nascer negro e sugere entregá-lo para pais biológicos

Casal descobre erro em fertilização após bebê nascer negro e sugere entregá-lo para pais biológicos
Imagem - Ex-Big Brother fica cego após cirurgia plástica e desabafa: 'Virou um pesadelo'

Ex-Big Brother fica cego após cirurgia plástica e desabafa: 'Virou um pesadelo'