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Afastado da televisão e com empreendimento de R$ 500 milhões, veja por onde anda Márcio Garcia

Longe das telas desde o fim de seu contrato com a Globo, o artista foca na gestão de holding milionária, palestras e na vida em família

K Kamila Macedo

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:18

Márcio Garcia é ator, apresentador, dublador e empresário Crédito: Reprodução

Márcio Garcia completa 56 anos nesta sexta-feira (17). Rosto conhecido nos lares brasileiros por sua trajetória em novelas e programas de auditório, o artista construiu uma carreira consolidada na mídia desde a juventude. Com a agenda reduzida na televisão desde 2022, quando esteve à frente do “The Voice Kids”, e após o encerramento de seu contrato com a TV Globo em 2024, o ator vem despertando a curiosidade do público sobre quais são suas atividades atuais.

Consagrado por anos no comando do “Tamanho Família”, Garcia também foi galã de produções como “Caminho das Índias” (2009), “Anjo Mau” (1997) e “Malhação” (1998), nesta última contracenando com Rodrigo Faro. Recentemente, ele abriu a apresentação do Golden Globes Tribute Gala Brazil, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O evento reuniu personalidades como Antônio Pitanga, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine e Valentina Herszage.

Márcio Garcia 1 de 9

Além das facetas de ator, apresentador e dublador, Márcio Garcia se dedica ao mundo dos negócios. Ele é fundador da MGM Participações, uma holding com faturamento superior a R$ 500 milhões. A empresa atua no modelo de media for equity, no qual visibilidade e influência são utilizadas para impulsionar marcas promissoras por meio de estratégias inovadoras. Atualmente, o portfólio acumula 11 empresas, com destaque para os setores de tecnologia e energia sustentável, com a iGreen Energy, e gastronomia, com a marca de gelatos Me Encanta. Outra aposta do grupo é a clínica Espaço Facial, da qual a atriz Deborah Secco é sócia.

Garcia também atua como palestrante e ocupa o cargo de vice-presidente do LIDE Miami, organização que tem o objetivo de conectar líderes empresariais da América Latina e dos Estados Unidos.

Mansão de Márcio Garcia 1 de 26

No campo pessoal, Márcio é proprietário de uma das mansões mais luxuosas do Brasil, localizada no bairro do Joá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Com vista para o mar e para a Pedra da Gávea, a propriedade de 6 mil metros quadrados surpreende ao contar com piscina semiolímpica, jacuzzi, minigolfe e 18 banheiros. A estrutura inclui ainda cinema, boate, academia e sete suítes.

O imóvel foi colocado à venda em 2024, inicialmente por R$ 250 milhões, mas agora está disponível por R$ 100 milhões. O ator declarou que o motivo da comercialização é o fato de a residência ter ficado “grande demais” após parte dos filhos decidir estudar fora. Segundo o corretor responsável, não há pressa para a venda e o artista segue morando no local.

Márcio reside na mansão com a esposa, a nutricionista Andrea Santa Rosa, com quem é casado desde 2003, e seus quatro filhos: Pedro, Nina, Felipe e João. “Pai de 4”, como se define nas redes sociais, ele compartilha frequentemente registros da rotina familiar. Em publicação recente, se emocionou ao registrar a partida da filha Nina para Boston, nos Estados Unidos, e o retorno do primogênito, Pedro, para São Paulo, onde cursa faculdade.

Em postagem que mescla desabafo e gratidão, publicada na quinta-feira (16), o aniversariante refletiu sobre as três décadas de carreira e as duas décadas de união com Andréa.