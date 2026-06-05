REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'O amor imaturo diz: eu te amo porque preciso de você. O amor maduro diz: eu preciso de você porque te amo' - a reflexão de Erich Fromm sobre dependência emocional

O pensamento do psicanalista alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre carência, maturidade afetiva e a diferença entre amar alguém e apenas precisar de alguém

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 01:00

Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Divulgação

Nem todo amor nasce da mesma forma. Em muitos casos, sentimentos que parecem profundos podem estar ligados muito mais ao medo da solidão, à necessidade de preenchimento emocional ou à dependência afetiva do que ao amor propriamente dito. A reflexão de Erich Fromm atravessou gerações justamente porque questiona uma das maiores confusões emocionais das relações humanas: a diferença entre amar e precisar.

Conhecido pelos estudos sobre amor, liberdade e comportamento humano, Fromm desenvolveu essa ideia em seu livro A Arte de Amar, publicado em 1956. Para ele, o amor maduro não nasce da falta, mas da capacidade de se conectar com outra pessoa sem transformar o relacionamento em dependência emocional.

10 curiosidades sobre Erich Fromm 1 de 10

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por insegurança afetiva, medo do abandono e relações cada vez mais aceleradas. Em muitos casos, as pessoas confundem necessidade emocional com amor verdadeiro, criando vínculos baseados mais no medo de perder do que na liberdade de permanecer.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Sentir que não consegue viver sem alguém, transformar o parceiro na única fonte de felicidade, depender completamente da validação de outra pessoa ou permanecer em relações desgastantes apenas por medo da solidão.

O pensamento de Fromm não fala sobre independência absoluta ou ausência de necessidade emocional. A ideia central está mais ligada à capacidade de amar alguém por quem essa pessoa é, e não apenas pelo que ela oferece para preencher vazios internos.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à diferença entre apego emocional, dependência afetiva e construção de relações mais saudáveis e conscientes.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que muitas relações nascem da necessidade de preencher ausências, Erich Fromm lembra que o amor mais maduro não aprisiona, ele escolhe permanecer.