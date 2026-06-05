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Frase do dia da Psicologia: 'O amor imaturo diz: eu te amo porque preciso de você. O amor maduro diz: eu preciso de você porque te amo' - a reflexão de Erich Fromm sobre dependência emocional

O pensamento do psicanalista alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre carência, maturidade afetiva e a diferença entre amar alguém e apenas precisar de alguém

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 01:00

Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Divulgação

Nem todo amor nasce da mesma forma. Em muitos casos, sentimentos que parecem profundos podem estar ligados muito mais ao medo da solidão, à necessidade de preenchimento emocional ou à dependência afetiva do que ao amor propriamente dito. A reflexão de Erich Fromm atravessou gerações justamente porque questiona uma das maiores confusões emocionais das relações humanas: a diferença entre amar e precisar.

Conhecido pelos estudos sobre amor, liberdade e comportamento humano, Fromm desenvolveu essa ideia em seu livro A Arte de Amar, publicado em 1956. Para ele, o amor maduro não nasce da falta, mas da capacidade de se conectar com outra pessoa sem transformar o relacionamento em dependência emocional.  

10 curiosidades sobre Erich Fromm

Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação
Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos. por Divulgação
Suas reflexões influenciaram psicologia, filosofia e estudos sobre relações humanas. por Divulgação
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Divulgação
O psicanalista criticava o excesso de produtividade e a pressão constante da sociedade moderna. por Divulgação
Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento. por Divulgação
O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo. por Divulgação
O autor acreditava que muitas pessoas vivem tentando preencher carências através de consumo e aprovação social. por Divulgação
Fromm estudou temas ligados ao vazio emocional e à sensação de desconexão na vida moderna. por Divulgação
Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20. por Divulgação
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Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por insegurança afetiva, medo do abandono e relações cada vez mais aceleradas. Em muitos casos, as pessoas confundem necessidade emocional com amor verdadeiro, criando vínculos baseados mais no medo de perder do que na liberdade de permanecer.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Sentir que não consegue viver sem alguém, transformar o parceiro na única fonte de felicidade, depender completamente da validação de outra pessoa ou permanecer em relações desgastantes apenas por medo da solidão.

O pensamento de Fromm não fala sobre independência absoluta ou ausência de necessidade emocional. A ideia central está mais ligada à capacidade de amar alguém por quem essa pessoa é, e não apenas pelo que ela oferece para preencher vazios internos.

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Frase do dia da Psicologia: 'O curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, então posso mudar' - a reflexão de Carl Rogers sobre autoconhecimento e cura emocional

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à diferença entre apego emocional, dependência afetiva e construção de relações mais saudáveis e conscientes.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que muitas relações nascem da necessidade de preencher ausências, Erich Fromm lembra que o amor mais maduro não aprisiona, ele escolhe permanecer.

* Algumas frases históricas atribuídas a psicólogos, filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Neste caso, o pensamento é amplamente associado a Erich Fromm e à obra A Arte de Amar, publicada originalmente em 1956.  

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