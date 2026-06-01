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Fernanda Varela
Publicado em 1 de junho de 2026 às 00:00
A segunda-feira (1º) inicia um novo mês, mas o Anjo da Guarda indica que algumas lições ainda precisam ser compreendidas antes que novos caminhos se abram completamente.
A orientação é observar padrões, conversas e acontecimentos que insistem em se repetir. Muitas vezes, a vida reforça uma mensagem até que ela seja entendida. Para três signos, o dia será de percepção e aprendizado.
Gêmeos
Geminianos podem perceber que uma situação aparentemente resolvida ainda exige atenção. O Anjo da Guarda indica necessidade de clareza.
O ideal será encarar a realidade sem distrações.
Comidas que são a cara de Gêmeos
Virgem
Virginianos podem receber um sinal importante envolvendo trabalho, rotina ou planos futuros. O momento favorece ajustes necessários.
O recado é não insistir em métodos que já não funcionam.
Comidas que são a cara de Virgem
Sagitário
Sagitarianos estarão mais atentos às atitudes das pessoas ao redor. O Anjo da Guarda indica revelações através de pequenos detalhes.
O momento pede observação antes de qualquer decisão.
Comidas que são a cara de Sagitário
Mensagem do dia
Quando a mesma situação aparece mais de uma vez, talvez não seja coincidência. Talvez seja uma direção tentando chamar sua atenção.