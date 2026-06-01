ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta segunda-feira (1º de junho): não ignore o que se repete

O primeiro dia de junho chega com energia de atenção aos sinais e pode trazer respostas através de situações que parecem familiares

Fernanda Varela

Publicado em 1 de junho de 2026 às 00:00

Signo Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (1º) inicia um novo mês, mas o Anjo da Guarda indica que algumas lições ainda precisam ser compreendidas antes que novos caminhos se abram completamente.

A orientação é observar padrões, conversas e acontecimentos que insistem em se repetir. Muitas vezes, a vida reforça uma mensagem até que ela seja entendida. Para três signos, o dia será de percepção e aprendizado.

Gêmeos

Geminianos podem perceber que uma situação aparentemente resolvida ainda exige atenção. O Anjo da Guarda indica necessidade de clareza.

O ideal será encarar a realidade sem distrações.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem

Virginianos podem receber um sinal importante envolvendo trabalho, rotina ou planos futuros. O momento favorece ajustes necessários.

O recado é não insistir em métodos que já não funcionam.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário

Sagitarianos estarão mais atentos às atitudes das pessoas ao redor. O Anjo da Guarda indica revelações através de pequenos detalhes.

O momento pede observação antes de qualquer decisão.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Mensagem do dia