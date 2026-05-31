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Alerta astrológico: as datas mais intensas de junho de 2026 que todos os signos precisam ficar de olho

O mês promete mudanças rápidas, emoções à flor da pele e situações difíceis de ignorar em diferentes áreas da vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de maio de 2026 às 13:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Junho de 2026 chega com uma sequência de movimentos importantes no céu e promete ser um dos meses mais movimentados do ano para os signos. O período traz mudanças emocionais, decisões impulsivas, reviravoltas financeiras e situações que podem exigir mais maturidade e atenção. Algumas datas favorecem crescimento e oportunidades, enquanto outras pedem cautela para evitar conflitos, exageros e escolhas precipitadas.

Confira os dias que merecem atenção especial ao longo do mês, pela previsão do site "Economic Times":

1º de junho: O início do mês traz uma energia mais emocional nas conversas e decisões. Pequenos comentários podem ganhar proporções maiores do que deveriam, principalmente em assuntos familiares e afetivos. Será importante evitar reações impulsivas e não misturar emoção com decisões práticas.

Melhor forma de lidar: Respire antes de responder e evite tirar conclusões precipitadas.

9 de junho: O clima fica mais otimista e favorável para encontros, dinheiro e vida social, mas existe um risco enorme de exageros. Gastos impulsivos, expectativas irreais e promessas feitas no calor do momento podem gerar arrependimentos depois.

Melhor forma de lidar: Aproveite as oportunidades sem perder o senso de realidade.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

13 de junho: Os relacionamentos ganham intensidade e necessidade de validação emocional. Ciúmes, dramas e disputas por atenção podem surgir com mais facilidade, principalmente entre casais. O momento também favorece romances intensos e reconciliações inesperadas.

Melhor forma de lidar: Demonstre carinho sem transformar tudo em teste emocional.

15 de junho: Uma energia de recomeço toma conta do mês, favorecendo novas ideias, planos e contatos importantes. Ao mesmo tempo, a pressa pode virar inimiga. Existe tendência a aceitar propostas sem analisar detalhes ou assumir compromissos difíceis de manter.

Melhor forma de lidar: Revise informações importantes antes de tomar decisões definitivas.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

19 de junho: Questões ligadas à segurança emocional, dinheiro e autoestima podem mexer profundamente com muita gente. Assuntos antigos voltam à tona para serem resolvidos de vez, especialmente padrões emocionais que já não fazem sentido.

Melhor forma de lidar: Encare desconfortos como parte necessária do crescimento.

21 de junho: A sensibilidade aumenta bastante, e questões familiares podem ganhar destaque. O período favorece acolhimento e reconexão emocional, mas também pode trazer instabilidade de humor e necessidade maior de proteção emocional.

Melhor forma de lidar: Preserve sua energia e evite absorver problemas dos outros.

28 de junho: O fim do mês chega acelerado e intenso. Discussões impulsivas, ansiedade e excesso de informação podem gerar desgaste mental. Ao mesmo tempo, ideias rápidas e oportunidades inesperadas podem surgir de maneira surpreendente.

Melhor forma de lidar: Pense duas vezes antes de agir ou responder no calor do momento.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

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