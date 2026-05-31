CASA E JARDIM

Queime uma folha de louro em casa: para que serve e quando você deve usar esse truque que voltou com força

Hábito antigo usa um elemento comum da cozinha para perfumar o ambiente e trazer sensação de calma e renovação



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 31 de maio de 2026 às 12:12

A fumaça do louro queimado espalha um aroma marcante e transforma uma folha comum da cozinha em ritual de bem-estar Crédito: Freepik

A folha de louro é um tempero comum na cozinha, mas também aparece em um hábito antigo que voltou a chamar atenção dentro de casa: queimar uma folha seca para perfumar o ambiente e criar uma sensação de calma.

Esse costume vem atravessando gerações e costuma ser associado à ideia de “limpar o ar”, renovar a energia da casa e aliviar a tensão do dia.

Folha de Louro 1 de 4

Para muita gente, o gesto vem de práticas familiares simples, repetidas sem grandes explicações, mas ligadas ao cuidado com o ambiente.

Além da tradição, o louro tem compostos naturais como cineol e eugenol, substâncias associadas a propriedades relaxantes e usadas na aromaterapia. Por isso, queimar a folha passou a ser visto como um ritual acessível de bem-estar, desde que feito com segurança.

Por que queimar

Muito antes de aparecer em dicas caseiras, o louro já carregava valor simbólico. Desde a Roma Antiga, a planta é associada a proteção, vitória e força, o que ajuda a explicar por que continuou presente em tantos costumes.

Dentro de casa, a prática ganhou um sentido mais íntimo. Há quem tenha aprendido com a avó a acender uma folha seca no canto do ambiente quando queria mudar o clima do lugar ou trazer uma sensação de renovação.

Esse tipo de hábito costuma sobreviver justamente pela simplicidade. Não exige preparo complexo, não depende de muitos ingredientes e transforma uma folha comum em um momento curto de pausa.

Por que queimar

Quando entra em contato com o fogo, o louro libera uma fumaça aromática de cheiro marcante. Esse vapor perfuma o ambiente e pode criar uma sensação mais acolhedora, principalmente em momentos de tensão ou cansaço.

Parte do interesse pela prática vem dos compostos naturais da planta. Cineol e eugenol aparecem entre as substâncias associadas ao efeito relaxante do louro e também são citadas em usos ligados à aromaterapia.

Na rotina, o costume costuma ser procurado por quem busca aliviar o estresse. Inalar o aroma da folha queimada pode ajudar o corpo a relaxar, especialmente no fim do dia, quando a casa pede um ritmo mais tranquilo.

Clima mais leve

Outro significado ligado ao louro é a purificação do ambiente. Em muitas culturas, a folha é vista como uma forma de afastar energias negativas e renovar o espaço.

Mesmo para quem não segue essa crença, o ritual pode funcionar como uma pausa emocional. O cheiro muda, a fumaça circula e a casa ganha uma sensação diferente por alguns minutos.

A concentração também entra na lista de usos associados ao louro. Seu aroma é ligado à clareza mental e ao foco, por isso algumas pessoas recorrem ao costume antes de estudar, trabalhar ou organizar pensamentos.

Mais do que uma promessa, a prática funciona como um gesto de bem-estar. O efeito está na combinação entre aroma, memória e ambiente mais cuidado.

Como fazer

Folhas secas são as mais indicadas para queimar. Elas devem ser colocadas em um recipiente resistente ao calor, como barro, cerâmica ou metal.

Depois, basta acender a ponta com fósforo ou isqueiro e deixar queimar parcialmente. A ideia não é manter uma chama alta, mas permitir que a fumaça se espalhe aos poucos.

Ventilação faz diferença no processo. O ambiente precisa permitir circulação de ar para que o aroma se distribua sem deixar o espaço abafado.

Também é importante escolher bem o local. O recipiente deve ficar longe de cortinas, papéis, tecidos e qualquer material inflamável.

Durante todo o ritual, a folha precisa ser acompanhada. Nunca deixe o louro queimando sem supervisão e só encerre o processo quando tiver certeza de que não há brasa acesa.

Cuidado simples

Queimar louro não substitui nenhum cuidado com saúde, nem deve ser tratado como solução milagrosa. Seu valor está em oferecer uma forma simples, barata e natural de criar um ambiente mais agradável.