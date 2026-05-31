Acessório de Virgínia em 'A Nobreza do Amor' vira febre entre famosas; saiba o que é

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de maio de 2026 às 11:07
As toucas de strass e redes de miçangas de Virgínia (Theresa Fonseca), eleita a "Mais Formosa do Rio Grande do Norte" em 'A Nobreza do Amor', saíram diretamente dos anos 20 para virar tendência na vida real. O acessório, que emoldura o rosto e transforma looks básicos, já conquistou famosas internacionais e nacionais.
A cantora norte-americana Sabrina Carpenter usou o acessório no tapete vermelho do Met Gala deste ano. Por aqui, a atriz Isis Valverde escolheu a tendência para o seu casamento intimista com Marcus Buaiz. Famosas como Jade Picon, Bruna Biancardi, Cleo Pires e Duda Santos também já foram vistas usando.
Headpiece é tendência entre famosas
A figurinista da novela das seis, Marie Salles, explica ao Canal Extra que o visual foi adaptado para a personagem. "Virgínia é uma melindrosa perfeita, mas usa as toucas no dia a dia porque ela é leve, não usa chapéus", revela. Na trama, as peças são feitas artesanalmente nos bastidores da Globo.
"Virgínia é a personificação deste período: uma melindrosa perfeita, com cintura baixa, tecidos vaporosos, plumas e franjas. Naquela época, as pessoas usavam toucas e headpieces principalmente à noite, nos bailes. Mas a personagem faz o uso no dia a dia porque ela não usa chapéus, ela é leve”, revela Marie, destacando que as peças são confeccionadas artesanalmente nos bastidores da própria TV Globo.
Esse movimento ganhou força graças ao fenômeno das Portuguese Girls (as garotas portuguesas), influenciadoras que abusam de sobreposições, lenços, crochê e bandanas. Além das grandes marcas da alta costura, como a Chanel, que resgataram a estética dos anos 20 em seus últimos desfiles.
Marie Salles revela o truque para trazer equilíbrio ao look: “A dica é misturar essas peças de cabeça com algo bem contemporâneo, como um bom jeans, por exemplo”.
Para quem quer algo mais casual, a estilista Erika Furtado sugere apostar nas texturas artesanais. “A melhor forma de adaptar é fazer um semelhante em tricô ou crochê. Eles podem ser usados tanto com roupas básicas, como calças jeans e regatas, quanto em looks mais elaborados”, aconselha.