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Acessório de Virgínia em 'A Nobreza do Amor' vira febre entre famosas; saiba o que é

Inspiradas no visual dos anos 20, celebridades como Isis Valverde e Jade Picon se renderam à tendência

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de maio de 2026 às 11:07

Virgínia (Theresa Fonseca) em cena de 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução 

As toucas de strass e redes de miçangas de Virgínia (Theresa Fonseca), eleita a "Mais Formosa do Rio Grande do Norte" em 'A Nobreza do Amor', saíram diretamente dos anos 20 para virar tendência na vida real. O acessório, que emoldura o rosto e transforma looks básicos, já conquistou famosas internacionais e nacionais.

A cantora norte-americana Sabrina Carpenter usou o acessório no tapete vermelho do Met Gala deste ano. Por aqui, a atriz Isis Valverde escolheu a tendência para o seu casamento intimista com Marcus Buaiz. Famosas como Jade Picon, Bruna Biancardi, Cleo Pires e Duda Santos também já foram vistas usando.

Headpiece é tendência entre famosas

Headpiece é moda entre famosas como Bruna Marquezine por Reprodução/Redes Sociais
Headpiece virou tendência por Reprodução/Redes Sociais
Headpiece é moda entre famosas como Franciny Ehlke por Reprodução/Redes Sociais
Headpiece é moda entre famosas como Sabrina Carpenter por Reprodução/Redes Sociais
Headpiece é moda entre famosas como Cindy Kimberly por Reprodução/Redes Sociais
Headpiece é moda entre famosas como Jade Picon por Reprodução/Redes Sociais
Headpiece é moda entre famosas por Reprodução/Redes Sociais @KIARALINDEBORG
Headpiece é moda entre famosas como Jade Picon por Reprodução/Redes Sociais
Headpiece é moda entre famosas como Sabrina Sato por Reprodução/Redes Sociais
Headpiece é moda entre famosas como Maiara e Maraisa por Reprodução/Redes Sociais
Headpiece é moda entre famosas como Mel Maia por Reprodução/Redes Sociais
Headpiece é moda entre famosas como Erika Januza por Reprodução/Redes Sociais
Headpiece é moda entre famosas como Fernanda Paes Leme por Reprodução/Redes Sociais
Headpiece é moda entre famosas como Duda Santos por Reprodução/Redes Sociais
Headpiece é moda entre famosas como Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
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Headpiece é moda entre famosas como Bruna Marquezine por Reprodução/Redes Sociais

A figurinista da novela das seis, Marie Salles, explica ao Canal Extra que o visual foi adaptado para a personagem. "Virgínia é uma melindrosa perfeita, mas usa as toucas no dia a dia porque ela é leve, não usa chapéus", revela. Na trama, as peças são feitas artesanalmente nos bastidores da Globo.

"Virgínia é a personificação deste período: uma melindrosa perfeita, com cintura baixa, tecidos vaporosos, plumas e franjas. Naquela época, as pessoas usavam toucas e headpieces principalmente à noite, nos bailes. Mas a personagem faz o uso no dia a dia porque ela não usa chapéus, ela é leve”, revela Marie, destacando que as peças são confeccionadas artesanalmente nos bastidores da própria TV Globo.

Virgínia, de ‘A Nobreza do Amor'  Crédito: Divulgação/Estevam Avellar/Rede Globo

Esse movimento ganhou força graças ao fenômeno das Portuguese Girls (as garotas portuguesas), influenciadoras que abusam de sobreposições, lenços, crochê e bandanas. Além das grandes marcas da alta costura, como a Chanel, que resgataram a estética dos anos 20 em seus últimos desfiles.

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Marie Salles revela o truque para trazer equilíbrio ao look: “A dica é misturar essas peças de cabeça com algo bem contemporâneo, como um bom jeans, por exemplo”.

Para quem quer algo mais casual, a estilista Erika Furtado sugere apostar nas texturas artesanais. “A melhor forma de adaptar é fazer um semelhante em tricô ou crochê. Eles podem ser usados tanto com roupas básicas, como calças jeans e regatas, quanto em looks mais elaborados”, aconselha.

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Famosas Acessórios A Nobreza do Amor Headpiece

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