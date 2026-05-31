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Antes da Copa do Mundo, Madrasta de Neymar impressiona após repaginada no visual; veja fotos

Mariane Bernardi, namorada de Neymar Pai, surgiu com cabelo "chocolate"

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de maio de 2026 às 10:20

Mariane Bernardi adotou os fios mais escuros Crédito: Reprodução/Instagram

A caminho da Copa do Mundo, Mariane Bernardi, namorada de Neymar Pai, resolveu passar por uma transformação radical no visual. A influenciadora escureceu os fios e surgiu nas redes sociais com a tendência do tom "chocolate".

A mudança foi feita em um salão de luxo em São Paulo pelo cabeleireiro Eder Fernando, conhecido por cuidar de várias famosas. Radiante com o resultado, ela comemorou na web: "Apaixonada pela entrega incrível, amigo".

Mariane Bernardi é a namorada de NeyPai

Neymar pai e Mariane Bernardi por Reprodução/Instagram
Mariane Bernardi é a namorada de NeyPai por Reprodução/Instagram
Neymar pai e Mariane Bernardi por Reprodução/Instagram
Mariane Bernardi adotou os fios mais escuros por Reprodução/Instagram
Mariane Bernardi com o filho, Andrei, parça de Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Mariane Bernardi adotou os fios mais escuros por Reprodução/Instagram
Mariane Bernardi, a Neydrasta, é namorada do pai de Neymar por Reprodução/Instagram
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Neymar pai e Mariane Bernardi por Reprodução/Instagram

Apelidada na internet de "Neydrasta", Mariane, de 47 anos, namora o pai do craque, de 61, desde 2021. O romance começou discreto e só foi assumido publicamente em 2022, durante o mundial no Catar.

Natural de Santa Catarina, ela tem outra ligação forte com a família: é mãe de Andrei Bernardi, um dos amigos mais próximos de Neymar Jr. 

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Tags:

Neymar Mariane Bernardi

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