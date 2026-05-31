Cor e número da sorte de hoje (31 de maio): domingo traz renovação, boas conexões e energia para novos começos

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Giuliana Mancini
Publicado em 31 de maio de 2026 às 09:00
O domingo, dia 31 de maio, marca um momento de transição e renovação. A energia do dia favorece o fechamento de ciclos, a valorização das conquistas recentes e a preparação para novos desafios. Conversas sinceras, encontros especiais e decisões tomadas com o coração podem abrir caminhos promissores para os próximos dias.
Áries: Hoje você poderá perceber que está mais perto de um objetivo importante do que imaginava. O dia favorece confiança e iniciativa.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 9
Touro: O domingo traz estabilidade e uma agradável sensação de dever cumprido. Aproveite para descansar sem culpa e recarregar as energias.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 20
Gêmeos: Sua curiosidade pode levar a descobertas interessantes hoje. Conversas leves e trocas sinceras terão um impacto maior do que parecem.
Cor da sorte: Amarelo-canário
Número da sorte: 14
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Câncer: O dia favorece laços familiares e momentos de acolhimento. Permita-se desacelerar e aproveitar o presente.
Cor da sorte: Azul-pastel
Número da sorte: 2
Leão: Você tende a encerrar o mês com mais confiança e otimismo. Uma oportunidade ligada a projetos pessoais pode chamar sua atenção.
Cor da sorte: Bronze
Número da sorte: 26
Virgem: O domingo será ideal para colocar ideias em ordem e planejar os próximos passos. Pequenos ajustes podem gerar grandes resultados.
Cor da sorte: Verde-sálvia
Número da sorte: 7
Perfume ideal para cada signo
Libra: Harmonia e bem-estar estarão mais presentes hoje. Um reencontro ou mensagem especial pode deixar o dia ainda mais agradável.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 17
Escorpião: Sua intuição estará especialmente afiada. Confie nas suas percepções e evite insistir em situações que já perderam o sentido.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 31
Sagitário: O desejo de liberdade e movimento estará forte. O dia favorece passeios, viagens curtas e experiências que ampliam horizontes.
Cor da sorte: Azul-celeste
Número da sorte: 12
O café ideal para cada signo
Capricórnio: Você poderá enxergar com mais clareza os resultados dos seus esforços. Aproveite para celebrar conquistas, mesmo as pequenas.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 22
Aquário: O domingo favorece novas ideias e inspirações para o futuro. Uma conversa inesperada pode despertar um projeto interessante.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 6
Peixes: Sensibilidade, carinho e conexão emocional marcam o seu dia. Valorize os momentos simples e as pessoas que fazem você se sentir em paz.
Cor da sorte: Rosa-claro
Número da sorte: 15