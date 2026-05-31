ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (31 de maio): domingo traz renovação, boas conexões e energia para novos começos

O último dia do mês favorece reflexões, encerramentos importantes e planos que ganham força para o futuro

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de maio de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 31 de maio, marca um momento de transição e renovação. A energia do dia favorece o fechamento de ciclos, a valorização das conquistas recentes e a preparação para novos desafios. Conversas sinceras, encontros especiais e decisões tomadas com o coração podem abrir caminhos promissores para os próximos dias.

Áries: Hoje você poderá perceber que está mais perto de um objetivo importante do que imaginava. O dia favorece confiança e iniciativa.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Touro: O domingo traz estabilidade e uma agradável sensação de dever cumprido. Aproveite para descansar sem culpa e recarregar as energias.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 20

Gêmeos: Sua curiosidade pode levar a descobertas interessantes hoje. Conversas leves e trocas sinceras terão um impacto maior do que parecem.

Cor da sorte: Amarelo-canário

Número da sorte: 14

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: O dia favorece laços familiares e momentos de acolhimento. Permita-se desacelerar e aproveitar o presente.

Cor da sorte: Azul-pastel

Número da sorte: 2

Leão: Você tende a encerrar o mês com mais confiança e otimismo. Uma oportunidade ligada a projetos pessoais pode chamar sua atenção.

Cor da sorte: Bronze

Número da sorte: 26

Virgem: O domingo será ideal para colocar ideias em ordem e planejar os próximos passos. Pequenos ajustes podem gerar grandes resultados.

Cor da sorte: Verde-sálvia

Número da sorte: 7

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Libra: Harmonia e bem-estar estarão mais presentes hoje. Um reencontro ou mensagem especial pode deixar o dia ainda mais agradável.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 17

Escorpião: Sua intuição estará especialmente afiada. Confie nas suas percepções e evite insistir em situações que já perderam o sentido.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 31

Sagitário: O desejo de liberdade e movimento estará forte. O dia favorece passeios, viagens curtas e experiências que ampliam horizontes.

Cor da sorte: Azul-celeste

Número da sorte: 12

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: Você poderá enxergar com mais clareza os resultados dos seus esforços. Aproveite para celebrar conquistas, mesmo as pequenas.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 22

Aquário: O domingo favorece novas ideias e inspirações para o futuro. Uma conversa inesperada pode despertar um projeto interessante.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 6

Peixes: Sensibilidade, carinho e conexão emocional marcam o seu dia. Valorize os momentos simples e as pessoas que fazem você se sentir em paz.

Cor da sorte: Rosa-claro