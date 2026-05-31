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Cor e número da sorte de hoje (31 de maio): domingo traz renovação, boas conexões e energia para novos começos

O último dia do mês favorece reflexões, encerramentos importantes e planos que ganham força para o futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de maio de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 31 de maio, marca um momento de transição e renovação. A energia do dia favorece o fechamento de ciclos, a valorização das conquistas recentes e a preparação para novos desafios. Conversas sinceras, encontros especiais e decisões tomadas com o coração podem abrir caminhos promissores para os próximos dias.

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Áries: Hoje você poderá perceber que está mais perto de um objetivo importante do que imaginava. O dia favorece confiança e iniciativa.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Touro: O domingo traz estabilidade e uma agradável sensação de dever cumprido. Aproveite para descansar sem culpa e recarregar as energias.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 20

Gêmeos: Sua curiosidade pode levar a descobertas interessantes hoje. Conversas leves e trocas sinceras terão um impacto maior do que parecem.

Cor da sorte: Amarelo-canário

Número da sorte: 14

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O dia favorece laços familiares e momentos de acolhimento. Permita-se desacelerar e aproveitar o presente.

Cor da sorte: Azul-pastel

Número da sorte: 2

Leão: Você tende a encerrar o mês com mais confiança e otimismo. Uma oportunidade ligada a projetos pessoais pode chamar sua atenção.

Cor da sorte: Bronze

Número da sorte: 26

Virgem: O domingo será ideal para colocar ideias em ordem e planejar os próximos passos. Pequenos ajustes podem gerar grandes resultados.

Cor da sorte: Verde-sálvia

Número da sorte: 7

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Harmonia e bem-estar estarão mais presentes hoje. Um reencontro ou mensagem especial pode deixar o dia ainda mais agradável.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 17

Escorpião: Sua intuição estará especialmente afiada. Confie nas suas percepções e evite insistir em situações que já perderam o sentido.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 31

Sagitário: O desejo de liberdade e movimento estará forte. O dia favorece passeios, viagens curtas e experiências que ampliam horizontes.

Cor da sorte: Azul-celeste

Número da sorte: 12

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Você poderá enxergar com mais clareza os resultados dos seus esforços. Aproveite para celebrar conquistas, mesmo as pequenas.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 22

Aquário: O domingo favorece novas ideias e inspirações para o futuro. Uma conversa inesperada pode despertar um projeto interessante.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 6

Peixes: Sensibilidade, carinho e conexão emocional marcam o seu dia. Valorize os momentos simples e as pessoas que fazem você se sentir em paz.

Cor da sorte: Rosa-claro

Número da sorte: 15

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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