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A poderosa Lua Azul de 31 de maio traz um aviso urgente para todos os signos e promete revelações impossíveis de ignorar

A segunda Lua Cheia do mês atinge seu pico às 5h45 deste domingo (31) e pode mexer profundamente com emoções, verdades escondidas e decisões importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de maio de 2026 às 18:00

Lua cheia e os signos
Lua cheia e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A madrugada deste domingo (31) será marcada por um dos eventos mais intensos do céu em 2026. A Lua Cheia em Sagitário atinge seu pico máximo de iluminação às 5h45, no horário de Brasília, trazendo à tona emoções, revelações e verdades que vinham sendo evitadas há semanas.

E existe um detalhe ainda mais raro: esta será a segunda Lua Cheia do mesmo mês, fenômeno popularmente conhecido como Lua Azul. Apesar do nome, a Lua não muda de cor. O termo é usado para descrever uma segunda Lua Cheia dentro do mesmo período mensal, algo incomum e cercado de simbolismo na astrologia.

Essa lunação funciona como um grande ponto de virada emocional. Assuntos mal resolvidos podem voltar com força, conversas importantes tendem a acontecer e muita gente pode sentir uma necessidade urgente de mudar algo que já não faz mais sentido. É uma energia de encerramento, libertação e clareza. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: Você precisa parar de correr atrás da próxima meta sem reconhecer tudo o que já conquistou. Essa Lua Cheia mostra que existe desgaste acumulado por excesso de cobrança. Dica cósmica: Celebrar suas vitórias também faz parte do crescimento.

Touro: Algo que parecia seguro pode estar, na verdade, impedindo sua evolução. A Lua Azul pede coragem para abandonar situações que já ficaram pequenas para você. Dica cósmica: Conforto demais também pode virar prisão.

Gêmeos: Existe uma conversa importante que você vem adiando há tempo demais. A energia deste domingo favorece verdades ditas de forma clara e libertadora. Dica cósmica: O silêncio pode pesar mais do que a sinceridade.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Você não consegue salvar todo mundo sem acabar se esgotando no processo. A Lua Cheia traz um alerta forte sobre limites emocionais. Dica cósmica: Proteger sua energia não é egoísmo.

Leão: A necessidade de aprovação pode estar impedindo você de enxergar o próprio valor. Este é um momento poderoso para recuperar autoestima e autoconfiança. Dica cósmica: Nem todo reconhecimento precisa vir dos outros.

Virgem: A busca pela perfeição está atrasando decisões importantes. Você sabe mais do que imagina e já está preparado para agir. Dica cósmica: Feito é melhor do que perfeito.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra: Algumas relações estão mudando naturalmente, e insistir em manter tudo igual só aumenta o desgaste emocional. Dica cósmica: Nem todo afastamento significa perda.

Escorpião: Verdades escondidas tendem a aparecer com força durante essa Lua Azul. Por mais desconfortável que pareça no início, isso pode libertar você de algo muito pesado. Dica cósmica: Encarar a verdade diminui o poder que ela tem sobre você.

Sagitário: Com a Lua Cheia acontecendo no seu signo, emoções ficam ainda mais intensas. Você pode perceber que certos sonhos antigos já não combinam mais com quem se tornou. Dica cósmica: Crescer também significa mudar de direção às vezes.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O excesso de foco no trabalho pode estar deixando sua vida emocional em segundo plano. Este domingo pede mais equilíbrio entre ambição e felicidade pessoal. Dica cósmica: Sucesso sem paz não sustenta ninguém.

Aquário: Existe uma decisão importante que você continua adiando por medo de escolher errado. A Lua Azul traz clareza para enxergar o que realmente precisa ser feito. Dica cósmica: A indecisão também é uma escolha.

Peixes: Sua intuição estará extremamente forte neste fim de semana. Sensações, sonhos e pressentimentos podem trazer respostas importantes. Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido imediato para ser verdadeiro.

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