SEM INTERNAÇÃO

Netinho demonstra confiança após volta do linfoma: 'Vamos para mais uma batalha'

Cantor baiano afirmou que doença voltou de forma mais agressiva, mas disse confiar na equipe médica e no tratamento

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 19:05

Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor baiano Netinho voltou a atualizar os fãs sobre seu estado de saúde e adotou um tom de confiança ao falar da nova etapa do tratamento contra o câncer. Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (30), o artista afirmou que o linfoma reapareceu de forma mais agressiva, mas disse estar otimista com a estratégia definida pela equipe médica e preparado para enfrentar mais uma fase da luta contra a doença.

Segundo Netinho, a definição do tratamento ocorreu após uma reunião com sua equipe médica. De acordo com o cantor, os especialistas identificaram um novo alvo biológico no tumor, fator que ajudou a determinar a estratégia que será adotada nesta etapa do combate à doença.

“O linfoma que retornou dessa vez é mais forte, mais agressivo”, relatou o artista em vídeo divulgado aos seguidores.

O cantor também destacou a raridade do quadro. Segundo informações repassadas pela equipe médica, o tipo de linfoma identificado ocorre em uma parcela muito pequena da população. O tratamento deve começar na próxima semana e, até lá, ele afirmou que está passando por uma preparação que inclui ajustes na alimentação e outros cuidados.

Diferentemente do processo anterior, Netinho explicou que desta vez o tratamento será realizado de forma laboratorial, sem necessidade de internação hospitalar contínua. A hospitalização só deverá ocorrer caso surjam efeitos colaterais graves ou intercorrências médicas.

No início de maio, o cantor já havia anunciado o retorno do câncer após realizar exames para investigar um problema renal. Na ocasião, médicos identificaram uma obstrução no rim esquerdo e, durante a investigação clínica, detectaram a volta do linfoma.