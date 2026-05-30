Netinho demonstra confiança após volta do linfoma: 'Vamos para mais uma batalha'

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Mariana Rios
Publicado em 30 de maio de 2026 às 19:05
O cantor baiano Netinho voltou a atualizar os fãs sobre seu estado de saúde e adotou um tom de confiança ao falar da nova etapa do tratamento contra o câncer. Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (30), o artista afirmou que o linfoma reapareceu de forma mais agressiva, mas disse estar otimista com a estratégia definida pela equipe médica e preparado para enfrentar mais uma fase da luta contra a doença.
Segundo Netinho, a definição do tratamento ocorreu após uma reunião com sua equipe médica. De acordo com o cantor, os especialistas identificaram um novo alvo biológico no tumor, fator que ajudou a determinar a estratégia que será adotada nesta etapa do combate à doença.
“O linfoma que retornou dessa vez é mais forte, mais agressivo”, relatou o artista em vídeo divulgado aos seguidores.
O cantor também destacou a raridade do quadro. Segundo informações repassadas pela equipe médica, o tipo de linfoma identificado ocorre em uma parcela muito pequena da população. O tratamento deve começar na próxima semana e, até lá, ele afirmou que está passando por uma preparação que inclui ajustes na alimentação e outros cuidados.
Diferentemente do processo anterior, Netinho explicou que desta vez o tratamento será realizado de forma laboratorial, sem necessidade de internação hospitalar contínua. A hospitalização só deverá ocorrer caso surjam efeitos colaterais graves ou intercorrências médicas.
No início de maio, o cantor já havia anunciado o retorno do câncer após realizar exames para investigar um problema renal. Na ocasião, médicos identificaram uma obstrução no rim esquerdo e, durante a investigação clínica, detectaram a volta do linfoma.
Apesar do novo desafio, Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo. Nas redes sociais, o artista disse estar preparado para mais uma etapa da luta contra a doença e demonstrou confiança nos resultados do acompanhamento médico.