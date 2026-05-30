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Virginia fala pela primeira vez sobre rumores de reconciliação com Zé Felipe: 'Conversa fiada'

Influenciadora se manifestou após vídeo dos dois viralizar nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 19:00

Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca decidiu comentar os rumores de uma possível reconciliação com Zé Felipe. A influenciadora falou sobre o assunto durante um evento de tecnologia realizado em São Paulo e reagiu às especulações que surgiram após um vídeo do ex-casal viralizar na internet.

A repercussão começou depois da festa de aniversário de Maria Alice, filha mais velha dos dois. Durante a comemoração, Virginia e Zé Felipe apareceram dançando juntos, cena que levou muitos fãs a acreditarem em uma possível volta do relacionamento.

Zé Felipe cantou música 'Só Tem Eu' para Virginia 1 de 9

Em conversa com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, a empresária mostrou que acompanhou toda a movimentação nas redes sociais. "É aquilo, né? A internet só falou nisso", afirmou ao comentar a repercussão do vídeo.

Questionada diretamente sobre uma possível reconciliação, Virginia respondeu de forma bem-humorada e tentou encerrar as especulações. "Ah, deixa eu te falar. Pode parar de conversa fiada!", disse.

Além do assunto envolvendo a vida pessoal, a influenciadora também falou sobre sua nova experiência profissional na cobertura da Copa do Mundo ao lado de Luciano Huck na Globo.

Segundo ela, o convite surgiu em um momento oportuno da carreira. "Eu acredito que saí do SBT pelo momento e uma coisa do Luciano vai ser a Copa. Então é algo de dois ou três meses e eu já iria estar na Copa, então achei que casou muito bem e foi uma conexão maravilhosa. Eu amo o Luciano! Então não tinha como", declarou.

Virginia ainda contou que pretende mostrar os bastidores do torneio da mesma forma espontânea que costuma compartilhar sua rotina nas redes sociais. "Acho que eu vou viver. Como eu sempre faço, sabe? Eu vivo e posto. Acredito que vai ser assim", afirmou.