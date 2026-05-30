Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia fala pela primeira vez sobre rumores de reconciliação com Zé Felipe: 'Conversa fiada'

Influenciadora se manifestou após vídeo dos dois viralizar nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 19:00

Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca decidiu comentar os rumores de uma possível reconciliação com Zé Felipe. A influenciadora falou sobre o assunto durante um evento de tecnologia realizado em São Paulo e reagiu às especulações que surgiram após um vídeo do ex-casal viralizar na internet.

A repercussão começou depois da festa de aniversário de Maria Alice, filha mais velha dos dois. Durante a comemoração, Virginia e Zé Felipe apareceram dançando juntos, cena que levou muitos fãs a acreditarem em uma possível volta do relacionamento.

Zé Felipe cantou música 'Só Tem Eu' para Virginia

Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro, e com os filhos em 2026 por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Ao lado de Virginia, Zé Felipe canta música romântica escrita pra ela por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro, e em 2026 por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Ao lado de Virginia, Zé Felipe canta música romântica escrita pra ela por Reprodução
Ao lado de Virginia, Zé Felipe canta música romântica escrita pra ela por Reprodução
1 de 9
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro, e com os filhos em 2026 por Reprodução

Em conversa com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, a empresária mostrou que acompanhou toda a movimentação nas redes sociais. "É aquilo, né? A internet só falou nisso", afirmou ao comentar a repercussão do vídeo.

Questionada diretamente sobre uma possível reconciliação, Virginia respondeu de forma bem-humorada e tentou encerrar as especulações. "Ah, deixa eu te falar. Pode parar de conversa fiada!", disse.

Além do assunto envolvendo a vida pessoal, a influenciadora também falou sobre sua nova experiência profissional na cobertura da Copa do Mundo ao lado de Luciano Huck na Globo.

Leia mais

Imagem - Marcos Mion segue dieta com apenas 3 alimentos para manter corpo musculoso aos 46 anos: 'Parei de comer por prazer'

Marcos Mion segue dieta com apenas 3 alimentos para manter corpo musculoso aos 46 anos: 'Parei de comer por prazer'

Imagem - Filha de Neymar pode ficar fora da Copa após impasse envolvendo Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly

Filha de Neymar pode ficar fora da Copa após impasse envolvendo Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly

Imagem - Ana Castela debocha de término de Virginia e Vini Jr. em novo clipe e web surta

Ana Castela debocha de término de Virginia e Vini Jr. em novo clipe e web surta

Segundo ela, o convite surgiu em um momento oportuno da carreira. "Eu acredito que saí do SBT pelo momento e uma coisa do Luciano vai ser a Copa. Então é algo de dois ou três meses e eu já iria estar na Copa, então achei que casou muito bem e foi uma conexão maravilhosa. Eu amo o Luciano! Então não tinha como", declarou.

Virginia ainda contou que pretende mostrar os bastidores do torneio da mesma forma espontânea que costuma compartilhar sua rotina nas redes sociais. "Acho que eu vou viver. Como eu sempre faço, sabe? Eu vivo e posto. Acredito que vai ser assim", afirmou.

Mesmo após a declaração da influenciadora, os rumores sobre uma possível reconciliação continuam movimentando as redes, especialmente após as recentes aparições públicas ao lado de Zé Felipe.

Mais recentes

Imagem - Netinho demonstra confiança após volta do linfoma: 'Vamos para mais uma batalha'

Netinho demonstra confiança após volta do linfoma: 'Vamos para mais uma batalha'
Imagem - Padre que batizou filho de Virginia e Zé Felipe fala sobre reconciliação do casal: 'Que bênção'

Padre que batizou filho de Virginia e Zé Felipe fala sobre reconciliação do casal: 'Que bênção'
Imagem - Pilates ou musculação? A combinação dos dois pode ser melhor que escolher apenas um, mas não é de qualquer jeito

Pilates ou musculação? A combinação dos dois pode ser melhor que escolher apenas um, mas não é de qualquer jeito