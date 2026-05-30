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Ana Castela debocha de término de Virginia e Vini Jr. em novo clipe e web surta

Expressão que viralizou após término dos famosos aparece logo nos primeiros segundos do lançamento da cantora

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 11:19

Ana Castela debocha em novo clipe Crédito: Reprodução

O novo clipe de Ana Castela mal chegou às plataformas e já está dando o que falar nas redes sociais. O motivo não foi apenas a música "É Que Eu Não Te Esqueci", mas uma frase dita pela cantora logo na abertura do vídeo, que fez muitos internautas lembrarem imediatamente de Virginia Fonseca e Vini Jr.

Nos primeiros segundos do clipe, Ana interpreta uma personagem que encerra uma conversa com uma declaração que chamou atenção. "É, eu sei. Não, mas por aqui está tudo bem também e eu já virei a página. Então, fica bem! Porque eu estou muito bem aqui. Um beijo e tchau!", diz a cantora.

Ana Castela 1 de 28

A expressão "fica bem" ganhou repercussão recentemente após o término entre Virginia e Vini Jr. Na ocasião, o jogador usou as palavras ao se despedir da influenciadora em uma mensagem publicada nas redes sociais. "Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem!", escreveu.

O assunto ganhou ainda mais força quando Zé Felipe utilizou a mesma expressão em uma interação com Virginia nas redes sociais, fazendo com que a frase virasse uma espécie de bordão entre seguidores e páginas de entretenimento.

Por isso, bastou o "fica bem" aparecer no videoclipe para que teorias começassem a circular na internet. Muitos fãs passaram a se perguntar se a referência foi proposital ou apenas uma coincidência.

A especulação ganhou combustível extra porque Ana Castela e Zé Felipe já tiveram um relacionamento. Embora não exista qualquer confirmação de que a fala tenha ligação com a história envolvendo Virginia, Vini Jr. e o cantor, a coincidência foi suficiente para movimentar as redes sociais.