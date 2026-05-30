LUTO

Personal morre após tentar se esconder de marido de mulher casada e cair de prédio

Treinador teria tentado evitar flagrante ao se pendurar na parte externa de apartamento

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 12:25

Personal morreu Crédito: Reprodução

Um personal trainer morreu após sofrer uma queda de grande altura durante uma tentativa de evitar um suposto flagrante de traição em Singapura. O caso, que repercutiu nas redes sociais e em veículos internacionais, envolveu Huang Mao, apontado como o homem que estaria no apartamento de uma mulher casada quando o marido dela retornou para casa.

Segundo relatos divulgados pela imprensa local, o marido teria chegado ao imóvel antes do previsto e surpreendido a situação. Na tentativa de não ser visto, Huang Mao decidiu se esconder do lado de fora do apartamento.

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De acordo com as informações, ele se pendurou na parte externa da varanda, mas acabou perdendo o equilíbrio durante a manobra e caiu de uma grande altura.

Equipes de emergência foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. Apesar do atendimento, o personal trainer não resistiu aos ferimentos provocados pela queda.

O episódio ganhou grande repercussão nas redes sociais, onde imagens do momento passaram a circular e geraram debates entre internautas.

Até o momento, as autoridades de Singapura não divulgaram detalhes oficiais sobre a investigação do caso. Também não foram reveladas informações sobre a identidade da mulher envolvida ou possíveis consequências legais relacionadas ao episódio.