Economize e aprenda a receita secreta do Combo Brasil do McDonald's caseiro
Apesar de icônico, lanche é comercializado por valores altos que podem desencentivar a compra, portanto confira uma versão caseira
Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 30 de maio de 2026 às 13:25
Ao contrário dos outros lanches temáticos que possume rodízio semanal, o Combo Brasil é vendido todos os dias Crédito: Divulgação / YouTube / McDonald's Brasil
O Combo Brasil do McDonald's, inspirado na Copa do Mundo, já chegou ao cardápio, mas os preços podem pesar no bolso. O lanche individual sai por R$ 40, enquanto o combo custa R$ 72,90.
Para quem quer experimentar a novidade sem gastar tanto, o CORREIO preparou uma versão caseira do lanche, com ingredientes fáceis de encontrar e preparo simples.
Os principais diferenciais do Combo Brasil aparecem no sanduíche. Ele leva uma maionese de vinagrete pouco convencional e uma cobertura de farofa temperada. Já as batatas fritas ganham o toque de uma das favoritas dos brasileiros: a maionese verde.
Peças do Combo Brasil
McFlurry Brasil custa cerca de R$ 23,00 e o McShake Brasil R$ 22,90, dependendo da localidade por Reprodução / YouTube / Cool Marina
Sanduíche Brasil
Ingredientes (Sanduíche principal)
2 pães de brioche para hambúrguer
200 g de acém moído
4 fatias de queijo emmental
8 a 10 fatias de bacon
1 tomate cortado em rodelas finas
½ cebola pequena cortada em lâminas finas
Ingredientes (Maionese de Vinagrete)
4 colheres de sopa de maionese
2 colheres de chá de azeite
1 colher de chá de sumo de vinagre
1 colher de sopa de tomate picado
1 colher de sopa de cebola picada
1 colher de cheiro-verde ou salsa picada
Ingredientes (Molho de Churrasco)
4 colheres de sopa de molho barbecue pronto
ou
3 colheres de sopa de ketchup
1 colher de sopa de molho inglês
1 colher de chá de mostarda
1 colher de chá de açúcar mascavo
1 colher de chá de vinagre
Ingredientes (Farofa defumada)
3 colheres de sopa de farinha de mandioca
2 fatias de bacon triturado
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de chá de páprica defumada ou fumaça em pó
1 pitada de sal
Modo de preparo
Comece fritando as fatias de bacon em uma frigideira, até que fiquem bem crocantes. Depois, reserve. Na mesma gordura liberada pelo bacon, coloque a manteiga e o bacon triturado da farofa, deixando dourar.
Para finalizar a farofa, acrescente os demais ingredientes e mantenha em fogo médio até a farinha cozinhar e ganhar sabor. O ideal é mexer com frequência para evitar que ela queime.
Para fazer a maionese de vinagrete, misture primeiro, em um pote pequeno, a base do vinagrete. Junte o azeite e o vinagre, mexendo bem até formar uma emulsão.
Depois, leve essa mistura ao processador com os outros ingredientes da maionese. Bata até obter uma textura cremosa e homogênea.
Para preparar o molho de churrasco, basta misturar todos os ingredientes. Caso prefira praticidade, também é possível usar um molho barbecue pronto.
Em seguida, molde a carne em dois discos de hambúrguer de 100 g cada. Grelhe na mesma frigideira usada para a farofa até chegar ao ponto desejado.
Pouco antes de a carne ficar pronta, coloque duas fatias de queijo sobre cada hambúrguer. Adicione um pouco de água na chapa e tampe, para criar vapor e ajudar o queijo a derreter.
Com todos os itens prontos, monte o sanduíche na seguinte ordem: pão, maionese de vinagrete, dois hambúrgueres com queijo, tomate, cebola, bacon, farofa defumada, molho barbecue e a tampa do pão.
McFritas Brasil
As batatas têm apenas um grande diferencial em relação às versões tradicionais: a maionese verde. Ainda assim, é possível usar técnicas caseiras para deixar a batata frita mais crocante.
Para a maionese verde, coloque em um mixer 4 colheres de sopa de maionese, 1 colher de sopa de salsinha, 1 colher de sopa de cebolinha, ½ dente de alho pequeno, 1 colher de chá de suco de limão e 1 a 2 colheres de sopa de água, para ajustar a textura.
Bata tudo até formar um molho liso e cremoso. Caso queira um sabor mais intenso, acrescente um pouco mais de alho ou ervas, sem exagerar para não dominar o prato.
Para finalizar, frite alguns cubos de bacon até que fiquem dourados. Depois, sirva por cima das batatas, junto da maionese verde.
McFlurry e McShake Brasil
Ingredientes
500 ml de sorvete de baunilha
2 colheres de sopa de coco ralado
1 colher de sopa de manteiga
6 colheres de sopa de açúcar
3 colheres de sopa de coco ralado grosso ou em flocos
Modo de preparo
Para preparar a calda de caramelo de coco, coloque quatro colheres de açúcar em uma panela em fogo médio e deixe derreter lentamente.
Depois, acrescente um pouco de água aos poucos, apenas para amolecer a calda, como no preparo de uma calda usada em receita de pudim.
Em seguida, adicione 2 colheres de coco ralado, mexa por 1 minuto em fogo baixo e reserve. A mistura deve ficar cremosa, mas ainda fácil de espalhar.
Para fazer a farofa crocante de coco, derreta a manteiga e junte o açúcar com o restante do coco grosso ou em flocos. Mexa até dourar e deixe esfriar, para que a mistura fique mais crocante.
Caso a ideia seja preparar um McFlurry, sirva o sorvete em um pote e finalize com a calda de caramelo de coco e a farofa crocante por cima.
Já para fazer um milkshake, bata o sorvete com a calda de coco e 50 ml de leite, até obter uma mistura consistente. Acrescente mais leite caso prefira uma bebida mais líquida.