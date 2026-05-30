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Thais Carla revela próximos passos no emagrecimento e fará plásticas em 2027: 'Vocês não vão reconhecer esse corpinho'

Influenciadora contou que está ganhando massa muscular antes de se submeter a cirurgias reparadoras

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 13:00

Thais Carla
Thais Carla Crédito: Reprodução

Após perder 101 quilos desde a realização da cirurgia bariátrica, Thais Carla revelou qual será o próximo passo de sua transformação física. A dançarina e influenciadora, de 34 anos, afirmou que está focada no ganho de massa muscular antes de passar por procedimentos para retirada do excesso de pele.

Em entrevista à revista Quem, ela contou que pretende realizar as cirurgias apenas em 2027 e sem pressa. "Estou muito orgulhosa de mim. Não pelo que eu perdi, mas por toda a história que eu compreendi sobre o meu próprio corpo. Foi muito incrível para mim. Agora estou no processo de ganhar massa muscular para depois poder fazer as plásticas", afirmou.

Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg

Thais carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
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Thais carla por Reprodução/Instagram

Segundo Thais, a estratégia tem como objetivo evitar a necessidade de múltiplos procedimentos. "Quero ter a massa para não precisar ficar fazendo várias cirurgias. Algumas amigas minhas tiveram que fazer várias", explicou.

Atualmente com 99 quilos, a influenciadora disse que percebe mudanças importantes no dia a dia e destacou que passou a realizar atividades sem receios que carregava anteriormente.

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"Estou sentindo uma diferença absurda. Com 200 kg a gente se sente muito mais cansada. Mas agora faço as coisas sem ter medo de cair. A gordofobia estrutural faz isso com a gente, mas agora estou um pouco mais em paz para curtir o momento", declarou.

Thais também comentou as expectativas dos seguidores em relação ao resultado final da transformação física. "Na internet, o povo sempre comenta: 'Depois que tirar essas peles, como que vai ser?'. Aguardem! Em 2027 esse corpinho vocês não vão reconhecer, mas é por uma coisa boa. Estou feliz comigo mesma, sem cobrança de ninguém. Faço isso por mim sempre", disse.

Thais Carla

Thais Carla mostra antes e depois do corpo após perder 85 kg por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla experimenta calça que usava antes de perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla após bariátrica por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla com o marido, Israel Reis, e as duas filhas, Eva e Maria Clara por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla exibe corpo após perder 81kg por Reprodução
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla e família no Beach Park por Reprodução
Thais Carla e família no Beach Park por Reprodução
Thais Carla e filhas por Reprodução
Thais Carla revela diagnóstico por Reprodução
Thais Carla surpreendeu seguidores por Reprodução | Instagram
Thais Carla fala sobre o corpo após perder 75 kg por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla volta ao ballet após cirurgia bariátrica e perda de 52kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra nova numeração de calça após eliminar 60kg com bariátrica por Reprodução/Instagram
Thais Carla exibe corpo após bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos por Reprodução
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
Thais Carla antes da bariátrica por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla no Camarote 2222 na Barra por Marina Branco / CORREIO
Thaís Carla por Reprodução
Thaís Carla por Reprodução
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Thais Carla mostra antes e depois do corpo após perder 85 kg por Reprodução/Redes Sociais

Ao falar sobre autoestima, a influenciadora reforçou que sua relação positiva com a própria imagem não surgiu após o emagrecimento. Segundo ela, a dança teve papel fundamental nesse processo. "Conquistei a autoestima toda por meio da dança. A dança foi a minha maior inspiração para viver", afirmou.

Para Thais, beleza está relacionada à forma como cada pessoa enxerga a si mesma. "Ser uma mulher bonita é se amar, se olhar de dentro para fora. Não é só o físico. Quando você se olha de verdade no espelho, tudo vem", concluiu.

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