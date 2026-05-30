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Thais Carla revela próximos passos no emagrecimento e fará plásticas em 2027: 'Vocês não vão reconhecer esse corpinho'

Influenciadora contou que está ganhando massa muscular antes de se submeter a cirurgias reparadoras

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 13:00

Thais Carla Crédito: Reprodução

Após perder 101 quilos desde a realização da cirurgia bariátrica, Thais Carla revelou qual será o próximo passo de sua transformação física. A dançarina e influenciadora, de 34 anos, afirmou que está focada no ganho de massa muscular antes de passar por procedimentos para retirada do excesso de pele.

Em entrevista à revista Quem, ela contou que pretende realizar as cirurgias apenas em 2027 e sem pressa. "Estou muito orgulhosa de mim. Não pelo que eu perdi, mas por toda a história que eu compreendi sobre o meu próprio corpo. Foi muito incrível para mim. Agora estou no processo de ganhar massa muscular para depois poder fazer as plásticas", afirmou.

Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg 1 de 7

Segundo Thais, a estratégia tem como objetivo evitar a necessidade de múltiplos procedimentos. "Quero ter a massa para não precisar ficar fazendo várias cirurgias. Algumas amigas minhas tiveram que fazer várias", explicou.

Atualmente com 99 quilos, a influenciadora disse que percebe mudanças importantes no dia a dia e destacou que passou a realizar atividades sem receios que carregava anteriormente.

"Estou sentindo uma diferença absurda. Com 200 kg a gente se sente muito mais cansada. Mas agora faço as coisas sem ter medo de cair. A gordofobia estrutural faz isso com a gente, mas agora estou um pouco mais em paz para curtir o momento", declarou.

Thais também comentou as expectativas dos seguidores em relação ao resultado final da transformação física. "Na internet, o povo sempre comenta: 'Depois que tirar essas peles, como que vai ser?'. Aguardem! Em 2027 esse corpinho vocês não vão reconhecer, mas é por uma coisa boa. Estou feliz comigo mesma, sem cobrança de ninguém. Faço isso por mim sempre", disse.

Thais Carla 1 de 39

Ao falar sobre autoestima, a influenciadora reforçou que sua relação positiva com a própria imagem não surgiu após o emagrecimento. Segundo ela, a dança teve papel fundamental nesse processo. "Conquistei a autoestima toda por meio da dança. A dança foi a minha maior inspiração para viver", afirmou.