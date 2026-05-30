Coincidência trágica: quatro pessoas da mesma família morrem na mesma rodovia em 24 anos

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de maio de 2026 às 11:53
Uma sequência de acidentes na Rodovia Comendador Virgolino de Oliveira (SP-352), em Itapira, no interior de São Paulo, expôs uma coincidência que tem comovido moradores da região. Em um intervalo de apenas uma semana, três integrantes da mesma família morreram na estrada. O caso ficou ainda mais impactante após a revelação de que o avô de uma das vítimas também perdeu a vida na mesma rodovia há 24 anos.
A tragédia mais recente vitimou Ronaldo Aparecido Vidal, de 50 anos. Ele morreu após uma colisão registrada no mesmo trecho da rodovia onde, sete dias antes, um casal de recém-casados havia perdido a vida.
Casal morre em acidente no interior de SP
Entre as vítimas do primeiro acidente estava Paola Talhatelli, de 18 anos. Segundo familiares, o episódio reacendeu uma lembrança dolorosa: o pai de André Vieira de Toledo, companheiro da mãe da jovem, morreu na mesma estrada em um acidente ocorrido há mais de duas décadas.
O caso ganhou contornos ainda mais emocionantes porque Ronaldo havia participado do velório da sobrinha dias antes de morrer. Segundo familiares, ninguém imaginava que a família voltaria a se reunir tão rapidamente para enfrentar outra despedida.
Descrito por parentes como uma pessoa alegre, trabalhadora e extremamente cuidadosa ao volante, Ronaldo atuava no transporte de funcionários de uma fábrica da região. Familiares afirmam que ele não tinha histórico de acidentes e era conhecido pela prudência ao dirigir.
A nova perda gerou grande comoção entre amigos, moradores da cidade e internautas. Mensagens de apoio à família se multiplicaram nas redes sociais, com muitos destacando a sucessão de tragédias enfrentadas pelo grupo familiar em um curto espaço de tempo.
O corpo de Ronaldo foi velado neste sábado (30) em Barão de Ataliba, distrito de Itapira, onde ele era bastante conhecido. O sepultamento ocorreu no Cemitério da Saudade.