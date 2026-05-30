Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Coincidência trágica: quatro pessoas da mesma família morrem na mesma rodovia em 24 anos

Morte de primo de noiva que faleceu em acidente dias antes trouxe à tona uma sequência de tragédias envolvendo a mesma família em estrada do interior de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 11:53

Ronaldo Aparecido Vidal (à esq.), de 50 anos, primo da noiva (à dir.), morreu em uma colisão na mesma estrada
Ronaldo Aparecido Vidal (à esq.), de 50 anos, primo da noiva (à dir.), morreu em uma colisão na mesma estrada Crédito: Reprodução

Uma sequência de acidentes na Rodovia Comendador Virgolino de Oliveira (SP-352), em Itapira, no interior de São Paulo, expôs uma coincidência que tem comovido moradores da região. Em um intervalo de apenas uma semana, três integrantes da mesma família morreram na estrada. O caso ficou ainda mais impactante após a revelação de que o avô de uma das vítimas também perdeu a vida na mesma rodovia há 24 anos.

A tragédia mais recente vitimou Ronaldo Aparecido Vidal, de 50 anos. Ele morreu após uma colisão registrada no mesmo trecho da rodovia onde, sete dias antes, um casal de recém-casados havia perdido a vida.

Casal morre em acidente no interior de SP

Acidente aconteceu 20 dias após casamento por Reprodução
Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20 por Reprodução
Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20 por Reprodução
1 de 3
Acidente aconteceu 20 dias após casamento por Reprodução

Entre as vítimas do primeiro acidente estava Paola Talhatelli, de 18 anos. Segundo familiares, o episódio reacendeu uma lembrança dolorosa: o pai de André Vieira de Toledo, companheiro da mãe da jovem, morreu na mesma estrada em um acidente ocorrido há mais de duas décadas.

O caso ganhou contornos ainda mais emocionantes porque Ronaldo havia participado do velório da sobrinha dias antes de morrer. Segundo familiares, ninguém imaginava que a família voltaria a se reunir tão rapidamente para enfrentar outra despedida.

Leia mais

Imagem - Jovens casados há 20 dias morrem em acidente de trânsito no interior

Jovens casados há 20 dias morrem em acidente de trânsito no interior

Imagem - Jovens que morreram em acidente 20 dias após casamento são velados e sepultados juntos

Jovens que morreram em acidente 20 dias após casamento são velados e sepultados juntos

Imagem - Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão em acidente na BR-324

Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão em acidente na BR-324

Descrito por parentes como uma pessoa alegre, trabalhadora e extremamente cuidadosa ao volante, Ronaldo atuava no transporte de funcionários de uma fábrica da região. Familiares afirmam que ele não tinha histórico de acidentes e era conhecido pela prudência ao dirigir.

A nova perda gerou grande comoção entre amigos, moradores da cidade e internautas. Mensagens de apoio à família se multiplicaram nas redes sociais, com muitos destacando a sucessão de tragédias enfrentadas pelo grupo familiar em um curto espaço de tempo.

O corpo de Ronaldo foi velado neste sábado (30) em Barão de Ataliba, distrito de Itapira, onde ele era bastante conhecido. O sepultamento ocorreu no Cemitério da Saudade.

Mais recentes

Imagem - Órfãos de vítimas de feminicídio passam a ter direito a pensão INSS

Órfãos de vítimas de feminicídio passam a ter direito a pensão INSS
Imagem - Errou na declaração do Imposto de Renda 2026? Veja como corrigir sem pagar multa

Errou na declaração do Imposto de Renda 2026? Veja como corrigir sem pagar multa
Imagem - Esqueceu de declarar o Imposto de Renda? Veja o que fazer e como evitar prejuízos

Esqueceu de declarar o Imposto de Renda? Veja o que fazer e como evitar prejuízos