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Errou na declaração do Imposto de Renda 2026? Veja como corrigir sem pagar multa

Contribuintes podem enviar declaração retificadora por até cinco anos após o prazo de entrega, desde que não estejam sob fiscalização da Receita Federal

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 08:00

Imposto de Renda 2025. Crédito: Foto: Adobe Stock

Quem já enviou a declaração do Imposto de Renda 2026, mas percebeu algum erro ou informação incompleta, ainda tem tempo para corrigir o documento. A Receita Federal permite o envio da chamada declaração retificadora, procedimento que substitui integralmente a versão original sem aplicação de multa.

A correção pode ser feita mesmo após o encerramento do prazo de entrega. O contribuinte tem até cinco anos para retificar os dados, desde que a declaração não esteja em processo de fiscalização ou que não tenha sido formalmente convocado pela Receita para prestar esclarecimentos.

Veja a tabela com ganhos estimados com o novo imposto de renda após as mudanças 1 de 6

A declaração retificadora substitui todas as informações enviadas anteriormente. Por isso, é importante revisar o documento com atenção antes de reenviá-lo, especialmente porque as alterações podem impactar o valor do imposto devido ou da restituição a receber.

Como fazer a declaração retificadora

Quem utilizou o programa do Imposto de Renda deve acessar a aba "Transmitidas", selecionar a declaração enviada e clicar em "Retificar Declaração". Em seguida, será necessário informar o número do recibo da declaração original, fazer as correções necessárias e transmitir novamente o documento.

Também é possível realizar a retificação pelo portal e-CAC, acessando a área "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)". Após selecionar o ano da declaração, basta escolher a opção "Preencher Declaração Online", clicar em "Retificar Declaração", corrigir as informações e enviar novamente.

No entanto, a versão online possui limitações. Por esse sistema, não é possível corrigir dados relacionados a atividade rural, ganhos de capital, moeda estrangeira e renda variável.

O que muda para quem vai receber restituição

Embora a Receita permita múltiplas retificações, especialistas recomendam evitar alterações frequentes. Além de aumentar o risco de inconsistências, cada nova retificação gera um novo processamento da declaração.

Para quem tem direito à restituição, isso pode significar mais espera. Com exceção dos grupos prioritários, a Receita considera a ordem de entrega para definir os lotes de pagamento. Ao enviar uma declaração retificadora, o contribuinte perde sua posição original na fila e passa a aguardar um novo processamento.

Outro ponto importante é que, após o fim do prazo de entrega, não é mais possível alterar o modelo de tributação escolhido inicialmente. Nesse caso, apenas as informações incorretas podem ser corrigidas.